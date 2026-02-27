"¡La Novia!", que dicen las primeras críticas de la película protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale

¡La Novia! (The Bride!) de Maggie Gyllenhaal tuvo su estreno mundial en el West End de Londres el jueves por la noche, y no mucho después de la proyección, las primeras reacciones a la película de Warner Bros. comenzaron a llegar a las redes sociales.

Los asistentes al estreno elogiaron la ambición y la toma de riesgos de Gyllenhaal, así como la actuación de la estrella Jessie Buckley . También hubo elogios para el coprotagonista Christian Bale .

La segunda película de Gyllenhaal tras su debut como directora, La hija perdida , es una versión atrevida e imaginativa del clásico Frankenstein de Mary Shelley. Ambientada en el Chicago de los años 30, la película se centra en un monstruo solitario, interpretado por Bale, que recluta al Dr. Euphronios para crearse un compañero. Ambos reviven a una joven asesinada y nace la novia del título, interpretada por Buckley. Una historia de amor desmoronada, en la que el monstruo y su novia se embarcan en una matanza, mientras son perseguidos por la policía.

Además de la novela de Shelley de 1818, la película se inspira en La novia de Frankenstein , de 1935. Gyllenhaal dirige a partir de su propio guion y produce junto a Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler y Osnat Handelsman Keren.

¡La Novia! es una película familiar, con un elenco que incluye al hermano de Maggie Gyllenhaal, Jake, y a su esposo, Peter Sarsgaard. La película también está protagonizada por Annette Bening y Penélope Cruz.

¡La Novia! _ Teaser Oficial _ Subtitulado

Qué dice las primeras reacciones sobre ¡La Novia!

"La película de Maggie Gyllenhaal es GRANDE: feroz, divertida, caótica, romántica y está impulsada por otra actuación espectacular de Jessie Buckley. Buckley y Bale forman una pareja ideal porque ambos son actores que se entregan por completo y se sumergen en sus papeles. Aportan una intensidad cruda e imprevisibilidad que hacen que esta ingeniosa versión de la historia de la novia y Frankenstein funcione. ¡LA NOVIA! es como una carta de amor al cine clásico envuelta en una película de monstruos moderna y audaz. Sinceramente, necesitamos más películas como esta", escribió Erik Davis de Fandango.

"La película de Maggie Gyllenhaal #TheBride es salvaje, audaz y, si te gusta, da igual. Buckley y Bale emocionan en una película que se siente como lo que Joker: Locura a Dos deseaba desesperadamente. El guion de Gyllenhaal tiene muchos hilos que no se entrelazan a la perfección. Como ninguna otra", aseguró Kristen Lopez de Variety.

Desde las redes de Nerdist escribieron: "Tras ver La Novia, podemos afirmar que es una película claramente hecha por alguien que ama el cine. La cámara adora a Jessie Buckley, quien brilla, y su personaje te sumerge en un exuberante romance gótico con un pie en la realidad y otro en el mundo de lo arcano. 'Frank', de Christian Bale, le hace justicia al Monstruo de Frankenstein y te conmoverá. La estética de esta película es audaz, las secuencias de baile brillan y te cautiva. De eso se trata ir al cine."

"LA NOVIA es una carta de amor a la narrativa, la ciencia ficción, el cine y mucho más. Una mirada impresionante a Frankenstein y su amor, con una actuación brillante de Jessie Buckley y Christian Bale. Maggie Gyllenhaal creó algo muy especial", aseguró Rachel Leishman de Collider.

El embargo para las reseñas completas de ¡La Novia! se levanta el 4 de marzo. La película se estrenará en los cines el 5 de marzo.