No es Mendoza: el destino perfecto del norte argentino para probar los mejores vinos de la región

Este lugar es un paraíso ideal para los enófilos, quienes disfrutan de bebidas de alta calidad producidas de forma local.

El vino en Argentina es un tema serio, ya que hay sitios que cuentan con un clima ideal para el cultivo de las uvas claves en su proceso de fabricación. Esto hace que el turismo vitivinícola se convierta en uno de los más populares del país y atraiga una gran cantidad de visitantes de todas partes del mundo.

Mendoza suele ser la favorita a la hora de buscar las mejores botellas, pero muchos expertos aseguran hay otra provincia que goza de la mejor producción. Si bien no es la más conocida, varios testigos afirman que sus versiones superan a la competencia.

Animaná se encuentra en la provincia de Salta , en el departamento de San Carlos , y forma parte de la mítica Ruta del Vino de los Valles Calchaquíes. Su nombre, que proviene del antiguo idioma cacán, se interpreta como “lugar del cielo” , una descripción apropiada para un pueblo enclavado en cerros altos y rodeado de viñedos.

Los viñedos de este rincón salteño producen bebidas de alta calidad que son aclamadas por el turismo.

El turismo en Animaná gira en gran parte alrededor del vino: se pueden recorrer bodegas familiares y conocer la producción artesanal tradicional de vino patero, donde se cultivan uvas locales con métodos centenarios muy ligados a las raíces del valle.

También es posible participar en las tareas vitivinícolas junto con los vecinos del pueblo, lo que permite vivir una experiencia auténtica y sentir el trabajo ancestral que mantiene viva la tradición del vino de altura.

Más allá del vino, los visitantes pueden hacer caminatas por los cerros, paseos a caballo o en bicicleta, y combinar estos recorridos con la gastronomía local. Podés probar platos típicos como empanadas, tamales o humitas. Durante el mes de febrero se celebra la Fiesta Provincial de la Vendimia de Animaná, un momento ideal para disfrutar de música folclórica, degustaciones de vino local, carrozas y actividades culturales que muestran la identidad del lugar.

Cómo ir hasta Animaná

Para llegar desde la ciudad de Salta, el camino más utilizado es la Ruta Nacional 68 en dirección a Cafayate. Una vez en esa localidad, solo quedan unos pocos kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 40 hasta la entrada a Animaná.

También es posible llegar desde Tucumán tomando la Ruta Nacional 38 y luego la Ruta Provincial 307 hacia los Valles Calchaquíes, para conectar finalmente con la RN 40. En ambos casos, el acceso es sencillo y permite combinar el viaje con otras paradas turísticas de la región.