Qué hay detrás del silencio oficial sobre los proyectos de renta inesperada y pago al FMI con dinero fugado

Respecto al primer caso, a los dos días del anuncio del proyecto de ley Sergio Massa ya reconocía que las posibilidades de que el proyecto avanzara en la Cámara baja eran nulas. Por aquellos primeros días de junio, mientras Alberto Fernández se mostraba para la foto con Martín Guzmán, el tigrense lograba tejer tres encuentros en 72 horas con el primer mandatario y subirse al avión presidencial que lo llevaría a la Cumbre de las Américas.

El silencio de Massa sobre este proyecto debe ser leído en clave con la modificación que prepara sobre el régimen de anticipos de Ganancias para empresas. El ministro de Economía trabaja junto a su equipo en una iniciativa para que cerca de 1200 empresas abonen una cuota extra, con la que se estima recaudar $200 mil millones. Debido a los problemas de caja que afronta su gestión, esta alternativa le permitirá al funcionario “cobrar más rápido”, explican desde su entorno, ya que no será necesario la aprobación de una ley pues sería aprobada por decreto. En el Ministerio de Economía entienden, no obstante, que no no es compatible dicha modificación en Ganancias y al mismo tiempo gravar la renta inesperada, por la conflictividad que le generaría con algunos sectores.

Sobre el proyecto de ley que crea un fondo con dinero fugado del país para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en este caso el nuevo funcionario no tiene una alternativa o plan B. Según pudo saber Ámbito, los bloques parlamentarios del Frente de Todos convocaron para este miércoles a las 18 un encuentro con representantes de las pequeñas y medianas empresas en el Salón Azul del Congreso.

El encuentro tiene por objetivo lograr que el tema no se duerma ni quede fuera de agenda, aunque son varios los integrantes del bloque que entienden que se trata de un proyecto difícil para conseguir quórums y mayorías. De hecho reconocen que legisladores como Alejandro "Topo" Rodríguez o Graciela Camaño, que en otras cuestionen suelen respaldar proyectos oficiales, tienen una postura "durísima" sobre este punto.

Otra de las iniciativas que parece no tener lugar en la agenda de Massa es la implementación de un salario universal. Esta postura ya trastocó la organización del Frente de Todos, tal es así que el referente del Frente Patria Grande Juan Grabois reiteró su decisión de abandonar el Frente de Todos "si no hay medidas para los más pobres", un día después de que el ministro de Economía anunciara las primeras iniciativas de su gestión.

"Hasta último minuto, antes de los anuncios, nosotros pedimos una medida para los más pobres, para los que están sufriendo la indigencia, para los que pasan hambre. No necesariamente tiene que ser el Salario Básico Universal, que es nuestra propuesta. No hubo nada de eso", apuntó el abogado.

Pero mientras algunos referentes de los movimientos sociales amenazan con abandonar el frente, otros se repliegan. Tal es el caso del Movimiento Evita. Con más en juego en la estructura del Estado, Emilio Pérsico dijo que apoyará "a este Gobierno hasta el último día", luego de conocerse los nuevos anuncios económicos.

En un contundente respaldo que los diferencia del resto de las organizaciones sociales, el Evita por ahora elige mantener los pies en el plato, mientras aguarda la fiscalización de los planes sociales anunciada por el nuevo ministro.