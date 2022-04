"Son cavernícolas y mentirosos": El cruce de José Luis Espert a Victoria Tolosa Paz por la inflación

“¿Quiénes se creen que son ustedes? No somos nada, somos diputados no gerentes de empresas”, cruzó Espert. “¿Vos te creés que vos, yo, Massa o Cristina pueden manejar mejor la plata que una empresa?”, lanzó el economista liberal.

Por su parte, Tolosa Paz intentó al principio bajar el tono a las acusaciones de Espert: “Somos legisladores en principio y podemos debatir y legislar”, respondió la diputada del FdT. “En la ensalada rusa que hace Espert no dice que una de las atribuciones que tenemos es modificar impuestos. Vendrá un proyecto del Ejecutivo sobre la renta inesperada”, respondió, marcando diferencias con su interlocutor.

Ambos legisladores discutieron sobre el contexto económico y la suba de los precios, que en marzo alcanzó el 6,7%. Al respecto, José Luis Espert defendió la idea que se trata de un fenómeno monetario y apuntó contra la emisión que mes a mes hace el Gobierno: “La gente no llega a fin de mes y el Frente de Todos tiene un conjunto de cavernícolas para bajar la inflación”, explicó. Y luego explotó: “Dejando de mentir se baja (la inflación), la maquinita hace que la gente no tenga confianza en el país, no se hace nada para generar confianza”, consideró.

El economista liberal también cargó contra los operativos en el territorio que piensa impulsar el Gobierno ante la inflación: “Ahora vi que los intendentes van a cerrar comercios si no cumplen los acuerdos de precios. Nunca funcionaron”, remarcó.

Victoria Tolosa Paz no se quedó atrás y retrucó: “La inflación es un problema que no evitamos”, al mismo tiempo que marcó distancia de “la mirada monetarista de la causa de la inflación”. “Hasta el propio FMI dice que la multicausalidad de la inflación está probada en Argentina. Si la receta de Espert se hubiera cumplido, en 2019, para cuando Macri prometía déficit cero, la inflación terminó en 53,8″, chicaneó la diputada bonaerense.