Renunció el subsecretario de Ciencia y Tecnología con críticas al Gobierno: denunció destrato y falta de respaldo

El funcionario dejó el cargo tras poco más de un mes. En una carta dirigida a la titular Adriana Baravalle, cuestionó las condiciones internas de trabajo.

César Oscar Lencina presentó su renuncia a poco más de un mes de asumir como subsecretario de Ciencia y Tecnología.

César Oscar Lencina presentó su renuncia indeclinable como subsecretario de Ciencia y Tecnología , con efecto desde el 29 de octubre, y dejó fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento del área. En su carta de salida, denunció dificultades para desarrollar sus tareas y situaciones de destrato hacia el personal.

La presentación fue dirigida a Adriana Baravalle , titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y remitida también al jefe de Gabinete, Diego Santilli , de quien depende esa estructura.

Lencina había llegado al puesto el 22 de septiembre , en reemplazo de José Luis Acevedo, un funcionario de confianza de Santilli. Su salida se produjo poco más de un mes después de asumir.

En la nota, el funcionario atribuyó su decisión a “las dificultades persistentes” para ejercer sus funciones . Entre los obstáculos mencionó la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional”.

La carta fue dirigida a Adriana Baravalle y remitida también al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

También señaló “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo” . Su planteo, por lo tanto, no se limitó a las condiciones administrativas para llevar adelante la gestión, sino que incluyó críticas al trato dentro de la dependencia.

Lencina sostuvo que esas conductas “no condicen en absoluto” con su forma de conducir organizaciones ni con su trayectoria al frente de equipos. Ante ese escenario, expresó que había decidido dar “un paso al costado”, al considerar que no estaban dadas las condiciones para sostener su trabajo cotidiano.

Según la información publicada por Perfil, al conocerse la dimisión no se había difundido una respuesta oficial a los cuestionamientos formulados en la carta.

Un nuevo cambio en la estructura de Ciencia y Tecnología

La incorporación de Lencina había sido formalizada mediante el Decreto 1056/2026. Al anunciar su llegada, el oficialismo destacó su trayectoria como comodoro de la Fuerza Aérea y su experiencia en tareas de investigación en la Antártida.

Su alejamiento se suma a los recambios que atravesó la dependencia durante el año. En julio, Santilli había desplazado al entonces secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, quien había asumido formalmente en junio de 2024.

Luego llegó la sustitución de Acevedo por Lencina en la Subsecretaría. Ahora, la renuncia vuelve a dejar vacante ese cargo, acompañada por un cuestionamiento explícito a las condiciones internas de gestión.