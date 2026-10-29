Arriazu alertó sobre una corrida cambiaria en 2027 y pidió al Gobierno cambios urgentes

El economista advirtió que la estrategia del Banco Central para acumular dólares destruye el crédito privado, alimenta la recesión y abre la puerta a una corrida cambiaria hacia 2027. Reclamó cambios urgentes en la política monetaria y rechazó una devaluación.

Advertencia de Arriazu: La estrategia del BCRA para acumular dólares destruye el crédito privado, alimenta la recesión y podría generar una corrida cambiaria hacia 2027.

El economista Ricardo Arriazu lanzó una fuerte advertencia sobre la economía argentina y señaló el riesgo de una corrida cambiaria en 2027 . Arriazu reclamó cambios urgentes en el esquema monetario del Gobierno de Javier Milei y cuestionó la estrategia del Banco Central para acumular reservas, advirtiendo sobre su impacto negativo en la oferta de crédito, los niveles de actividad económica y la estabilidad macroeconómica general.

La principal advertencia expuesta por el economista fue que la estrategia de acumulación de reservas por parte del BCRA podría transformarse en un obstáculo severo para la administración, si persiste en desplazar recursos hacia el sector público en detrimento del financiamiento al sector privado. Arriazu alertó sobre el riesgo de un nuevo proceso recesivo y una consecuente corrida cambiaria hacia 2027 si la actividad económica no logra consolidar un ritmo de recuperación más dinámico.

"Estoy a favor de que acumulen reservas, pero no a costa de asfixiar el crédito interno . De lo contrario, se genera recesión, desconfianza y una corrida cambiaria el año que viene. ¿Para qué acumulo dólares si soy yo mismo el que genera el problema ?", planteó el economista durante el encuentro «De sostener a crecer», organizado por Lantia Capital en Puerto Madero.

El economista sostuvo que "si tuve buena cosecha, tuve hidrocarburos, tuve minería, tuve términos de intercambio favorables y tuve menor compra de divisas, yo debería haber estado creciendo al 5,5% , y estoy creciendo a menos de 2%. Y la causa son las compras del Banco Central (BCRA)" .

"Estoy a favor de que acumulen reservas, pero no a costa de asfixiar el crédito interno" señaló .

Para Arriazu, el Tesoro debería dejar de absorber pesos mediante la emisión de deuda y devolverle esa liquidez al mercado. " ¿Por qué les tomo la plata que el sector privado no está dispuesto a tomar? Déjalo devolverle la plata. Ya prestarán la plata o bajarán la tasa" , argumentó.

"Un cambio de la política monetaria permitiría recuperar rápidamente la economía, pero para eso hay que entenderla. Y yo no estoy seguro de que realmente lo entiendan", afirmó Arriazu.

"Un cambio de la política monetaria permitiría recuperar rápidamente la economía, pero para eso hay que entenderla. Y yo no estoy seguro de que realmente lo entiendan", afirmó.

Para Ricardo Arriazu, la compra de dólares del Banco Central responde a un fenómeno monetario y no al balance comercial. El economista explicó que, si la emisión para comprar divisas supera la demanda real de dinero, los pesos excedentes deben retirarse para evitar una disparada cambiaria o inflacionaria, un saneamiento que —según advirtió— se hizo a costa de destruir el crédito.

Dardos a la "maldita" banda cambiaria

En 2024, el Gobierno compró u$s25.000 millones para cancelar deuda e importaciones impagas, repasó Arriazu. En 2025 "pusieron la maldita banda" y compraron cero, porque querían que el tipo de cambio tocara el piso. Este año cambiaron el criterio y dijeron que no esterilizarían si aumentaba la demanda de pesos. "Me puse de pie y aplaudí", contó.

Pero "en su afán de comprar dólares, compraron más dólares de lo que el mercado estaba dispuesto a absorber", sumó el economista. Y agregó: "¿Cómo diablos compró? Destruyendo crédito interno", ya que parte de esos dólares el Central se los vendió al Tesoro para pagar deuda en moneda extranjera.

Arriazu señaló que el Tesoro absorbió pesos excedentes mediante licitaciones de deuda por encima de los vencimientos, dejando esa diferencia inmovilizada en el Banco Central. El economista advirtió que este incremento en los depósitos públicos no se explica por el superávit fiscal: "Le sacó al mercado ARS$18 billones", sentenció.

Arriazu señaló que el Tesoro absorbió pesos excedentes mediante licitaciones de deuda por encima de los vencimientos, dejando esa diferencia inmovilizada en el Banco Central.

La propuesta de Arriazu

"Yo estoy absolutamente a favor de que compre reservas [el Gobierno] ... pero que no compre reservas a costa de destruir crédito interno", resumió.

Al argumento oficial de que el crédito no crece porque los bancos no prestan y la gente no quiere pedir prestado, respondió que "puede ser". "Pero, ¿por qué les facilito la tarea a los bancos?", planteó, en referencia a las colocaciones de fondos de las entidades en títulos públicos. Con la plata de los bancos de vuelta en el mercado, "ya prestarán o bajarán la tasa".

Su propuesta, en ese marco, es que el Tesoro deje de colocar deuda por encima de lo que le vence y que el BCRA compre reservas solo en la medida en que crezca la demanda de pesos, sin esterilizar.

Arriazu descartó de plano la devaluación como herramienta de reactivación y criticó que el país busque siempre "el camino rápido" con efectos de corta duración. En su lugar, postuló que la verdadera salida pasa por aplicar "la hormona de la competitividad", bajando el costo argentino, reduciendo la litigiosidad laboral, comprimiendo el riesgo país a 100 puntos y recortando la presión tributaria al nivel de Corea (30%).

Arriazu descartó de plano la devaluación como herramienta de reactivación. Presidencia

Riesgo político de cara al 2027

Con la campaña electoral en el horizonte, Ricardo Arriazu advirtió sobre el impacto del riesgo político y económico. "Si yo compro reservas a costa de crédito interno, genero recesión, genero desconfianza y genero la corrida del año que viene", alertó, y cuestionó la lógica oficial al sentenciar: "¿Para qué acumulo los dólares si yo estoy generando el problema?"

Las reservas acumuladas no frenarán una eventual corrida, según Arriazu. "El Gobierno en realidad puede pagar toda la deuda y la gente, sin embargo, cree que no la va a pagar. Porque lo que importa no es si puedo pagar la deuda. Lo que importa es si quiero pagarla", afirmó. Y preguntó al auditorio: "¿Ustedes creen que si gana, por ejemplo, Kicillof, va a usar las reservas para defender el peso?".

Arriazu preguntó al auditorio: "¿Ustedes creen que si gana, por ejemplo, Kicillof, va a usar las reservas para defender el peso?".

El mejor indicador electoral del país, dijo, es el índice de confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella. El nivel es más alto que con Macri, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, y menor que con Néstor Kirchner.

"Pero miren la tendencia". La gente vota por esperanza, "y si se disgusta, vota de otra manera, como acaba de votar en Brasil". El Gobierno, agregó, está a tiempo.