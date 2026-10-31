Ricardo Crespo reemplazará a César Lencina en Ciencia y Tecnología tras su renuncia con críticas al Gobierno

El economista e investigador del CONICET fue anunciado este sábado. Su antecesor había denunciado destrato y falta de respaldo.

Ricardo Fernando Crespo fue anunciado como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología, bajo la conducción de Adriana Baravalle.

El Gobierno anunció este sábado a Ricardo Fernando Crespo como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología , en reemplazo de César Óscar Lencina , quien renunció después de poco más de un mes en el cargo con cuestionamientos a las condiciones de trabajo y al funcionamiento interno del área.

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La incorporación fue comunicada por Adriana Baravalle , secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. La dependencia funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli .

Crespo llega con una trayectoria centrada en la investigación, la docencia y la gestión universitaria. Es economista, investigador del CONICET y fue vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral.

El nuevo funcionario es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA) y cuenta con dos doctorados: uno en Filosofía, por la Universidad Nacional de Cuyo, y otro en Economía, por la Universidad de Ámsterdam.

Además de su actividad en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) , integra la Academia Nacional de Ciencias Económicas .

Su paso por la Universidad Austral incluyó responsabilidades en la conducción académica y de investigación, además de tareas docentes. Ahora se incorporará a la gestión nacional en una estructura que atravesó varios cambios de autoridades durante los últimos meses.

La renuncia de César Lencina y los cuestionamientos internos

La vacante se produjo tras la salida de Lencina, efectiva desde el 29 de octubre, después de 37 días de gestión. El comodoro de la Fuerza Aérea había asumido el 22 de septiembre, en reemplazo de José Luis Acevedo.

En una carta dirigida a Baravalle, con copia a Santilli, presentó su renuncia indeclinable y señaló “dificultades persistentes” para ejercer sus funciones. Entre sus cuestionamientos mencionó la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional”

También denunció “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo”, que consideró incompatibles con su manera de conducir organizaciones y con su experiencia al frente de equipos.

Al anunciar su incorporación, el oficialismo había destacado la trayectoria de Lencina en la Fuerza Aérea y su participación en tareas de investigación en la Antártida. Sin embargo, su permanencia terminó poco más de un mes después.

El recambio se suma a otras modificaciones en la conducción de la Secretaría. Baravalle había asumido el 13 de agosto en reemplazo de Darío Genua, quien dejó el puesto a fines de julio.

La estructura reúne organismos del sistema científico y tecnológico nacional, entre ellos el CONICET y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).