Gripe A H3N2: el Ministerio de Salud avaló el uso de un medicamento y reforzó las recomendaciones + Seguir en









La cartera difundió indicaciones para pacientes ambulatorios tanto como para internados. El objetivo es reducir las consecuencias de gravedad por la enfermedad.

El Ministerio de Salud lanzo recomendaciones ante el broted e la Gripe A H3N2. C5N

El Ministerio de Salud de la Nación difundió una serie de recomendaciones sanitarias ante la circulación de la influenza A H3N2, con especial énfasis en la prevención, la consulta temprana y el uso oportuno de tratamiento antiviral. Las indicaciones abarcaron tanto a pacientes ambulatorios como a personas internadas y apuntaron a reducir complicaciones en los grupos más vulnerables.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde la cartera sanitaria recomendaron considerar el oseltamivir como una herramienta terapéutica complementaria a la vacunación antigripal. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el antiviral resultó especialmente útil en pacientes con factores de riesgo para evolucionar hacia cuadros graves.

El medicamento, comercializado como Tamiflú, actúa como inhibidor de la neuraminidasa y alcanzó su mayor eficacia cuando se administró dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas.

No obstante, el Ministerio aclaró que también se indicó de forma tardía en casos de enfermedad grave o evolución clínica desfavorable.

Entre los beneficios observados, las autoridades sanitarias destacaron la reducción de síntomas y la menor probabilidad de complicaciones en pacientes ambulatorios de alto riesgo. En personas hospitalizadas, el uso del antiviral se asoció a una disminución del tiempo de internación y del riesgo de mortalidad.

influenza virus.jpg El brote de gripe A H3N2 preocupa al Ministerio de Salud. Archivo Cuándo está indicado el antiviral El oseltamivir fue recomendado para el tratamiento de casos ambulatorios de influenza en personas que integraron grupos de riesgo, especialmente en contextos de alta circulación viral. También se aconsejó su uso en pacientes hospitalizados con infección respiratoria aguda grave. El Ministerio subrayó que no fue necesario esperar la confirmación de laboratorio para iniciar el tratamiento antiviral cuando el cuadro clínico lo justificó, con el objetivo de no demorar una intervención que puede resultar determinante. Las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud En paralelo al abordaje farmacológico, el Ministerio de Salud de la Nación reiteró las medidas habituales de prevención frente a los virus respiratorios: Lavarse las manos con frecuencia utilizando agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales.

Limpiar y desinfectar superficies de uso común.

Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados.

Consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas respiratorios. Vacunación y grupos priorizados Las autoridades recordaron que deben recibir la vacuna antigripal anual los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, los mayores de 65 años, y el personal de salud y estratégico. Asimismo, recomendaron mantener completos los esquemas de inmunización contra las infecciones respiratorias incluidos en el Calendario Nacional de Vacunación, como parte central de la estrategia de cuidado frente a la gripe H3N2.