En el campo admiten que las retenciones se actualizaron por la "situación crítica" que dejó Macri

El titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, pidió que en las nuevas medidas "se considere a los pequeños y medianos productores".

"Vamos a estar hoy con la Mesa de Enlace analizando todo lo que se ha dado este fin de semana y ver las distintas reuniones que tenemos previstas con el gobierno, y en consecuencia ver si podemos encontrar el camino más lógico para disipar la posibilidad de un conflicto que no debería ocurrir", dijo el dirigente en declaraciones a radio Provincia.

"era algo esperado" (José Antonio Irastorza, Sociedad Rural de Bahía Blanca)

El ruralista opinó que esta nueva actualización de las retenciones "está dentro de los parámetros del aumento del dólar, lo que no debió ser es inconsulto. Lo que nos molesta particularmente a los pequeños y medianos productores es que se cobre lo mismo que a cualquier actividad con alta demanda de mano de obra". En ese sentido, aseguró que "esto ha generado un revuelo bárbaro porque es el sector que menos espalda tiene".

Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria Argentina, dijo que la media tiene razonabilidad, tras la grave situación económica que afronta el país tras la salida de Mauricio Macri de la Casa Rosada. “Es cierto que hay una readecuación al tipo de cambio real, más que un aumento confiscatorio y autoritario como hubo en el 2008, cuando había un crecimiento a tasas chinas y se mandaron la joda de la 125 y hubo un rebelión fiscal”.

Eduardo Buzzi: "Hay productores que votaron a Cambiemos y ahora tienen que masticar la decepción"

Para Buzzi este es otro escenario. “A los productores no nos gustan las retenciones, es entendible la molestia. Hacer 18 años que venimos soportando la retención, más de u$s 100.000 millones aportados. Pasaron los gobiernos y las retenciones siempre quedaron. Pero ahora viene una etapa de racionalidad que hace falta para este momento, que es distinto a otras etapas. Hoy es un momento de emergencia social, como en 2002 que había 45% de pobreza. Hoy también es un momento de situación crítica. Hay que entender el contexto”, enfatizó Buzzi a C5N.

El ex titular de la FAA pidió que el esfuerzo sea “parejo” y habló de que otros sectores de la economía también aporten. “El litio, las reservas minerales, las privatizadas, los peajes. No es que no nos gusta pagar el impuestos, es que siempre estamos primeros en la fila”, subrayó.

El dirigente agropecuario de Santa Fe reveló que dialogó con Alberto Fernández en las últimas horas, pero por el reciente procesamiento dictado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo en el marco de la causa que investiga los cortes de la Ruta 9 que realizaron las entidades agrarias en 2008. “Me llamó para decir que el fallo es bochornoso, 11 años después”, indicó. Buzzi fue procesado el pasado jueves junto a los ex presidentes de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, y de la Sociedad Rural, Luciano Miguens.

El presidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, José Antonio Irastorza, señaló que "era algo esperado, varios gobiernos cuando aprieta un poco la liga, recurren a las retenciones porque para mí sigue siendo un impuesto".

"Es algo de muy fácil recaudación, muy rápido, tal es así que eso se aplica, sale el decreto y a las horas ya se está percibiendo y no tiene evasión porque cuando el exportador liquida las divisas ya el Estado toma su parte", sostuvo.

Para Irastoza las retenciones son "muy injustas porque se grava de alguna forma a productores de zonas buenas más que a los de las zonas malas". En ese sentido puso como ejemplo que "si uno vende trigo en la zona de Pergamino, Rojas o Tandil cuando se cosechan 4 0 5 mil kilogramos bárbaro, pero cuando le hacen el mismo descuento o porcentaje al que siembra trigo en Algarrobo, Tornquist o Patagones es más complejo, a raíz de las situaciones climáticas como la sequía, ya que no van a llegar a un kilogramo de trilla".

Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura durante el primer gobierno de Cristina de Kirchner, aseguró que es una medida de actualización. “Ningún sector quiere pagar más impuestos. Es una corrección de valores", sentenció Domínguez a FM La Patriada. Y aclaró: "Este no es el año 2008, 2009, no es la misma situación".

1.jpg El presidente Alberto Fernández aseguró que se están 'dejando en pie las retenciones que existen" a las exportaciones agropecuarias al negar que se hayan aumentado los impuestos a ese sector. Dijo que se le está quitando "una limitación" que Mauricio Macri "había puesto cuando el dólar estaba en la mitad de lo que hoy vale", con lo que no hay aumentos en "ninguna retención".

Norberto Yahuar, ex ministro de Agricultura durante la segunda gestión de Cristina y sucesor de Domínguez, también destacó la medida. “El gobierno readecúa el esquema de retenciones al campo de acuerdo a la situación actual: los fantasmas que agitan los medios de comunicación de un viejo enfrentamiento”.

"Era una medida absolutamente necesaria", afirmó Yahuar en diálogo con Radio 10.

Héctor Recalde, abogado laboralista y ex diputado de la FpV, consideró que las retenciones “son una adecuación con respecto a los nuevos costos y al aumento del dólar, la vara debe ser igual para todo el mundo".

Para Carlos Heller, presidente del Partido Solidaridad y presidente del Banco Credicoop, la decisión del Gobierno implica un cambio de prioridades. “Estamos hablando de solidaridad, empezar por los de abajo", señaló, y agregó: "La soja se exporta en dólares y la retención tiene que ser proporcional al valor del dólar".