¿Qué dijo la Mesa de Enlace (y qué hizo) cuando Mauricio Macri les subió las retenciones?

El 14 de diciembre de 2015 Mauricio Macri anunció con bombos y platillos la eliminación de las retenciones. “Llegó el día”, dijo para ilusionar a los referentes de la Mesa de Enlace. En ese momento, el mandatario eliminó los impuestos a la exportación para el trigo del 20% y al maíz del 23%, al mismo tiempo que redujo las alícuotas de retenciones sobre la soja del 35% al 30%. Pero también les prometió a los ruralistas reducir la alícuota a la soja 5% cada año hasta erradicarla definitivamente en 2022. Solo llegó a reducirla al 18%.

Tras las sucesivas devaluaciones, falta de ingreso de dólares genuinos, el fuerte endeudamiento, la brutal especulación financiera, la parálisis productiva, la escalada inflacionaria y el freno al consumo al interno, Macri dio marcha atrás y subió el impuesto al campo.

A pesar que el campo rechazó la medida, Cambiemos impuso en esquema de retenciones es de $4 por dólar exportado para las exportaciones primarias y de $3 a las que tienen valor agregado. Al tipo de cambio de septiembre de 2018, con un dólar a $40, implicó una retención extra de casi 11 puntos porcentuales, que llevó la alícuota del 18% al 29%, casi la misma retención que anunció Mauricio Macri con bombos y platillos días después de asumir. El campo le mostró su descontento y preocupación, sin lanzar acciones directas.

Su ministro de economía de ese entonces, Nicolás Dujovne, justificó el fortísimo incremento de retenciones: es parte del acuerdo con el FMI, en busca de alcanzar "déficit cero" para 2019. Según los cálculos de la cartera de Hacienda, la restitución de las retenciones le aportaría a las arcas oficiales unos $280.000 millones en 2019.

¿Qué dijeron los integrantes de la Mesa de Enlace por esa suba de retenciones?

Carlos Iannizzotto, titular del Coninagro, consideró que los anuncios del Gobierno de Cambiemos "no han sido una buena señal para el campo ni para la economía", pero luego se mostró contemplativo: “Estamos en contra de las retenciones, pero hay una situación de emergencia que el campo no puede desconocer. En situaciones de emergencia el campo no puede quitar su apoyo”, afirmó Iannizzotto ante la consulta de Ámbito sobre si el sector está dispuesto a discutir los derechos de exportación, y descartó un paro o lock out.

Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló que las retenciones "son un mecanismo nefasto" por lo que señaló que "lo vemos con muchísima preocupación". Chiesa sostuvo que "hay sectores que la están pasando muy mal como los tamberos, avícolas y porcinos" y consideró que "el panorama es muy complicado en el sector agropecuario". El balance del 2018 de la CRA para el campo fue lapidario: "Estamos pobres, la inflación nos domina, vivimos con incertidumbre". Sin embargo, no planteó hacer ninguna medida de fuerza.

Hasta el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel admitió que si bien el campo no atravesaba su mejor momento, entre otras cuestiones por el alto nivel de retenciones, en el sector están “contentos” con Macri. “El sector está pagando muchísimo dinero en impuestos, probablemente más que en la época de Cristina de Kirchner. Pero la sensación que tiene el sector es que tiene en Macri un interlocutor válido. En el campo estamos mal, pero contentos. Pagamos más, pero contentos”, dijo Grobocopatel en declaraciones a radio La Red.

Grobocopatel.jpg Luego de la suba de retenciones de Mauricio Macri a la soja y la fortísima devaluación, el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel dijo: "Pagamos más, pero contentos”. Agencia Noticias Argentinas

La Sociedad Rural Argentina (SRA), que preside Daniel Pelegrina y ahora adhirió al paro de cuatro días contra el gobierno de Alberto Fernández, también salió contra la suba de retenciones de Mauricio Macri. "Los derechos de exportación son instrumentos distorsivos que desalientan la producción, la inversión, el empleo y el comercio exterior, como quedó demostrado en varias oportunidades a lo largo de la historia", lanzaron desde la entidad a través de un comunicado, pero sin anuncio de huelgas ni tractorazos.

A diferencia del resto de las entidades del campo la Sociedad Rural jugó fuerte para mostrarle su apoyo a Mauricio Macri y aceptaron el incremento de retenciones. "Nos hacemos eco del mensaje del Presidente que nos convoca a todos los argentinos a trabajar juntos para sacar al país definitivamente de la crisis y terminar con la corrupción. El campo continuará una vez más, colaborando con toda iniciativa que apunte a proyectar a nuestra Nación definitivamente en el sendero del desarrollo", destacaron en el mensaje oficial difundido horas más tarde del anuncio del Gobierno.

Omar Príncipe, entonces presidente de Federación Agraria Argentina, fue uno de los que impulsó medidas de fuerza, pero no tuvo eco de los otros integrantes de la Mesa de Enlace. Príncipe apuntó que la decisión de restablecer retenciones a actividades agrícolas "no son buenas noticias" y que otra vez "se condena a los pequeños y medianos productores, sin diferenciarlos, a pagar más para sostener la timba financiera y al FMI".

En plena campaña electoral de 2019, Macri buscó re-enamorar al campo y a través del decreto 464/2019 dispuso que 207 posiciones de economías regionales que venían pagando $4 por dólar exportado, pasen a tributar $3. La Mesa de Enlace lo festejó con un triunfo sideral.