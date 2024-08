Revelan un supuesto vínculo entre Alberto Fernández con una ex Gran Hermano

El periodista Eduardo Feinmann reveló las siglas del nombre de la ex Gran Hermano que habría tenido una relación en paralelo con el ex presidente y que se habría enterado del vínculo entre Alberto y Fabiola por los medios de comunicación.

¿Quién es Lorena González Del Valle?

El nombre Lorena González Del Valle llegó a los medios de comunicación el 10 de marzo de 2001, en el estreno de la primera edición del reality de Gran Hermano en Argentina. Quince días después del estreno, Lorena se convertiría en la primera eliminada.

La exhermanita es oriunda de Río Gallegos, pero reside en Buenos Aires desde su adolescencia. Actualmente, es empresaria, aunque pasó por distintos rubros, como gastronomía y decoración.

Cuando estaba casada con su ex marido, estuvo a cargo de una empresa constructora y, luego de suspender varias obras, recibieron amenazas de muerte de parte de empleados que no habrían cobrado el sueldo correspondiente.

En su corta carrera en los medios, Lorena reveló haber sufrido de depresión, ataques de pánico y fobia al salir a la calle, incluso considero quitarse la vida.

“La gente me agredía y me insultaba en la calle. Pero también estaba el que me arrancaba un mechón de pelo para tenerlo en su casa. Es muy perversa la sociedad. Eso es Gran Hermano Argentina”, confesó la ex Gran Hermano en una entrevista que le brindo a Teleshow años atrás.