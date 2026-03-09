La Sociedad Rural redobló su apoyo al Gobierno: "Hoy el campo vive un contexto de más previsibilidad"

Su presidente, Nicolás Pino, firmó que el sector agropecuario percibe reglas más estables y valoró la baja de retenciones impulsada por el Gobierno. También defendió el rumbo económico y destacó la recuperación financiera de la entidad.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina , Nicolás Pino , afirmó que el sector agropecuario atraviesa un contexto de mayor previsibilidad y confianza , y sostuvo que hoy los productores sienten que las reglas de juego no cambian de manera repentina, en contraste con decisiones de política económica que, según dijo, en el pasado generaron fuertes pérdidas en la actividad.

En declaraciones radiales, el dirigente ruralista aseguró que “el campo, más allá de su inmensidad y de que algunas producciones pueden estar mejor o peor, en líneas generales lo que ve hacia adelante es mayor previsibilidad y confianza , que es lo que necesitamos los productores”.

Pino recordó además decisiones políticas del pasado que afectaron al sector , en particular cuando se restringieron exportaciones. “En otras épocas a alguien se le ocurría que la carne estaba cara, se cerraba la exportación y entre esa decisión y la seca Argentina perdió según algunos entre 10 y 12 millones de cabezas ”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que las consecuencias de esas medidas se extienden durante años : “Las malas decisiones políticas generan problemas que cuesta un montón de años resolver”.

El titular de la entidad pidió “no olvidarse de dónde venimos” y consideró que el Gobierno viene cumpliendo la promesa de bajar los derechos de exportación (retenciones) . Según explicó, esa política habría tenido impacto en la producción agrícola.

“El gobierno viene cumpliendo la promesa de bajar los derechos de exportación”, afirmó, y agregó que la última campaña de trigo terminó con un récord de 28 millones de toneladas.

Al referirse al debate público entre el presidente Javier Milei y algunos empresarios sobre el modelo industrial, Pino sostuvo que el país atraviesa un proceso de cambio económico que implica costos para distintos sectores.

“Hay un cambio de rumbo que es costoso, que nos cuesta a todos, pero no me cabe duda de que el camino es por acá”, expresó. Y añadió: “Es un reacomodamiento para que los argentinos podamos vivir de manera ordenada y no pagar por productos precios exorbitantes, donde la gente se iba al país de enfrente a cambiar la cubierta del auto”.

Balance de su gestión en la Sociedad Rural

Al repasar su gestión al frente de la Sociedad Rural Argentina, Pino destacó la recomposición institucional y financiera de la entidad y el vínculo construido con distintos niveles de gobierno.

“Cuando nos tocó hacernos cargo la Rural la entidad estaba pasando un momento difícil, políticamente en tensión con el gobierno anterior y en estos más de cuatro años estoy muy conforme con lo que se ha logrado”, señaló.

El dirigente subrayó el trabajo realizado junto a la Comisión Directiva y el equipo de la institución, y aseguró que la organización logró estabilizar su situación económica.

“Se arreglaron las finanzas, hoy la Rural es una entidad sólida y será sólida a futuro. Hoy nos hace tener la posibilidad de reinvertir en el predio de Palermo”, expresó.

Según detalló, durante su gestión la entidad trasladó su sede desde el histórico edificio de la calle Florida al predio ferial de Palermo y además logró un saneamiento económico y financiero que permitió alcanzar superávit.

Pino sostuvo además que el rumbo económico actual exige adaptaciones dentro de todos los sectores productivos.

“El gobierno del presidente Milei marcó un camino distinto porque, si bien estamos viviendo con números altos de inflación, son bajísimos respecto de lo que veníamos, las tasas comienzan a ser amigables y hoy esto exige a todos reacomodarnos y ser eficientes”, afirmó.

El titular de la SRA participará esta semana en Expoagro, la muestra agroindustrial que celebra su edición número 20 y se realizará en San Nicolás a partir de este martes.

En el marco de su actividad institucional, Pino también visitó recientemente productores en Comodoro Rivadavia, Neuquén y Puerto Deseado, y desde que asumió la conducción de la entidad ya recorrió más de un millón de kilómetros por el país.

De cara al futuro, en septiembre se realizarán elecciones para renovar autoridades en la Sociedad Rural Argentina, en coincidencia con los 160 años de la fundación de la entidad.

Si bien Pino aún no definió si se presentará nuevamente, el estatuto vigente le permite competir por un nuevo mandato.

En paralelo, el dirigente mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno nacional y con gobernadores provinciales para insistir en la baja de retenciones, uno de los principales reclamos del sector agropecuario.

En ese contexto, recordó que el 9 de diciembre pasado el Gobierno anunció una reducción en las retenciones a las exportaciones de granos, mientras que en julio de 2025 ya se había comunicado en la Exposición Rural de Palermo una baja permanente de los derechos de exportación para granos y carne.