Revolución de Mayo de 1810: la verdadera historia detrás de la Historia

“En estos revolucionarios no había una voluntad clara y deliberada de independencia. En las memorias de ese momento, no hay ningún indicio de que hubiesen querido querido separarse definitivamente de la monarquía, o que tuvieran un plan preconcebido de independizarse de España . En realidad, querían destituir a Virrey porque consideraban su autoridad y no era legítima ” , añadieron, y modificaron en ese contexto, la Junta Central , la institución que había elegido a Cisneros , había disuelto y el rey, Fernando VII, estaba precavido por las tropas napoleónicas.

Para la historiadora, la clave está en la vacancia de poder. En realidad, según relató, se armó una junta de autogobierno para tutelar la soberanía, mientras que el rey Fernando VII estaba ausente, y eso se conoce como Retroversión de la soberanía. “En contextos en los que se producen una acefalía del poder del Rey, la soberanía se retrovierte en los pueblos, es decir, vuelve a los pueblos. Por eso, el Virrey fue destituido y el poder cayó en el Cabildo Abierto, que tuvo que nombrar una Junta " , explicó.

Para Fernando Casullo , historiador y docente, es fundamental adaptar los acontecimientos al momento histórico: “Estamos, por un lado, frente a una sociedad de régimen antiguo, cosa que no siempre tiene el presente y se moderniza un poco esos actores. Se olvidó lo que era ese universo con una racionalidad distinta, donde la lealtad, el honor, la reciprocidad y la autoridad jugaban papeles muy importantes ” .

A su vez, Casullo advirtió que el Cabildo del 25 de mayo no fue algo mecánico o simbólico. “Ese clivaje de lo moderno y el antiguo régimen no debe pensarse en términos automáticos ni fácilmente discernibles. Estaba pasando un reacomodamiento complejo y permanente”, detalló, e hizo hincapié en que en esa asamblea, las expresiones de la Real Audiencia, una suerte de Tribunal Superior de ese momento, eran muy notorias y de mucho peso intelectual para la continuidad de los monárquicos.

“Se trató de una movida política donde se juega en relaciones de fuerza, contactos entre la élite, simpatías y apoyos populares, y una construcción de poder de mediano plazo de esos militares sobre los sectores populares. Esa serie de factores son la política misma ” , explica Manuel Becerra , Profesor de Historia y Magíster en Historia.

Las facciones de las milicias

Las milicias, cuyo significado es “ciudadanos en armas”, se conformaron entre 1806 y 1807 para defender a la ciudad frente a las Invasiones Inglesas. Luego, continuará existiendo y se convertirá en un factor de poder muy importante para entender cómo comenzó a organizar el nuevo orden político que estaba naciendo en ese contexto, y para comprender la lucha entre las diferentes facciones que se conformaron al calor de la revolución .

“Las diferentes posturas se comenzarán a ver a medida que la revolución fue avanzando, no eran tan nítidas ese 25 de mayo de 1810. Por ejemplo, se evidencia cuando la Junta envía mensajes circulares para el resto de las ciudades del Virreinato envían a sus representantes. Ahí surgió las diferencias más claras entre los sectores morenistas, quienes querían convocar a un congreso constituyente que eventualmente podríamos llevar a cabo una declaración de independencia, y los saavedristas, más moderados, quienes querían esperar dado que la Junta se había hecho para tutelar la soberanía " , aclaró Perochena.

¿El pueblo en la plaza?

“Los historiadores no tenemos datos certificados de cuánta gente había en la plaza el 25 de mayo, no tenemos evidencia. Pero sí podemos decir la mayoría de las personas que estaban allí pertenecientes a la élite criolla que había tenido del Cabildo Abierto del 22 de mayo y que estaban más involucrados en asuntos políticos. No tenemos al pueblo entendido como "la plebe", los sectores populares, que empezará a aparecer en la Plaza de Mayo recién hacia 1811 " , concluyó Perochena.

“Que el pueblo haya o no concurrido a la plaza es una discusión que tiene cierto interés cuasi anecdótico, pero no nos olvidemos de que en el antiguo régimen el vínculo entre público y privado era diferente, y la toma de la plaza va a adquirir un significado recientemente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Otros fenómenos o gestos en términos de "lo popular" o "lo masivo", por pequeños o nimios que fueren, no dejaron de ser importantes. Como por ejemplo, El Motín de las Trenzas en 1811 ”, agregó Casullo.

La importancia de entender que son hechos humanos

Para Becerra, nos permite obtener herramientas para el análisis social del presente. “Si pensamos que son hechos heroicos y de bronce, los teléfonos en una situación extraordinaria, irrepetible, en manos de personas que son extraterrestres. En cambio, si los ponemos como procesos políticos, podemos decodificar criterios son esas relaciones de fuerza para poder entender cómo operar esas variables en otros momentos históricos ” , advirtió.

A su vez, Becerra explicó que entiende el pasado nos da herramientas para interpretar el presente. "Sirve para darnos cuenta de que son situaciones humanas y que las opciones eran varias y se optó por esa, no porque fuera la mejor, sino porque tal vez fue la situación y el contexto y las relaciones de fuerza, justamente" , concluyó.