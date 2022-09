Ley de Humedales: fuertes cruces en el debate en Comisión

"No existe maniobra dilatoria por parte de este presidente de tratar este proyecto de ley ningún ningún otro", insistió el formoseño, y agregó: "Nosotros no estamos trabando este proyecto. Cuando el oficialismo conducía la comisión de Agricultura y tenía mayorías, no lo trataron. Hoy con una realidad me alegra que lo podamos tratar".

"El único objetivo que había planteado como presidente de esta comisión, sin acompañamiento de los otros presidentes ni del bloque del Frente de Todos, era que quería que esta reunión informativa ampliada por parte de quienes son parte de las organizaciones ambientales pudieran exponer en el plenario para que todos los diputados podamos informarnos acabadamente y que no vayamos al recinto a votar porque nos dicen que tenemos que votar", sentenció.

"Esta ley que nosotros estamos defendiendo no es una ley anti productiva, no busca sacara a la producción ganadera y la arrocera del Delta. Es importante discutir en el marco de lo que dice el proyecto de ley y no otras cosas porque aporta confusión", criticó el legislador.

Luego de sus palabras fue Lampreabe quien salió al cruce del formoseño y reprochó que Juntos por el Cambio utilice "discusiones procedimentales o falacias" para "esconder las posiciones concretas que se tienen sobre un proyecto que tiene más de 10 años de historia".

"El primer proyecto se presentó en 2013. Ningún diputado o diputada puede decir que no tuvo tiempo para preocuparse o para decir que no sabe nada de la ley de Humedales", enfatizó.

"Aparentemente el tema ambiental no es un tema de la gente, es de un grupo minoritario o se dice que vamos a necesitar para una actividad productiva que se autorice en Buenos Aires. Todas estas cosas son peligrosas porque tocan una fibra que es el federalismo. No se puede mentir", remarcó.

Frente a las acusaciones de la oficialista, el radical apuntó: "Ese discurso es mentiroso y a partir de ese discurso se genera violencia. Como la violencia que sufrí yo con una amenaza de muerte".

"No importa si un diputado conoce o no la existencia de proyectos. Hay miles de proyectos, pero hay que estudiarlos, no saber que están. Acá no hay dilación. Acá hay una voluntad de demostrar la poca vocación de ustedes cuando fueron mayoría y presidieron la comisión de Agricultura. Esta comisión se convocó y acá se está tratando (la ley de Humedales)", aclaró.