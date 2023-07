Roberto García Moritán sumó a Fernando Burlando a su equipo de seguridad

Por su parte, Burlando, que bajó semanas atrás se precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, agradeció la convocatoria y manifestó: “Roberto, sos la fuerza de la honestidad, sin lugar a dudas. La fuerza de la renovación. Me gratifica enormemente que me convoques: la seguridad y la justicia son un tema muy delicado y se necesita verdadero compromiso. Es hora de buscar y aplicar soluciones concretas en la Ciudad de Buenos Aires, porque una Justicia débil no es Justicia".