Rodríguez Larreta explicó por qué no saludó a Alberto Fernández en el Tedeum.

El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, participó el pasado 25 de mayo de la tradicional celebración del Tedeum en la Catedral Metropolitana. Allí compartió el acto junto al presidente Alberto Fernández, no obstante, no saludó al primer mandatario.

"No me lo crucé a Alberto Fernández durante el Tedeum y veníamos de una semana de agravios, no me nació saludarlo", explicó el precandidato a presidente en declaraciones a Continental.