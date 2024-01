Rompió el silencio el sindicalista que renunció al Gabinete de Jaldo: "Apoya a un presidente que perjudica a los trabajadores"

"Este martes me reuní temprano en Buenos Aires con Hugo y Pablo Moyano y les conté que no estaba cómodo. Me dieron todo su apoyo y me dijeron que estaban de acuerdo con la decisión de dar un paso al costado. Después me llamó la atención que Jaldo dijera que me habían echado; esperaba otra cosa de él", precisó el secretario general de la seccional Tucumán de Camioneros y también cotitular de la CGT local. Torres reveló que la "incomodidad" en el área provincial de Trabajo, adonde había asumido en octubre pasado, estaba presente "desde fin de año, cuando el gobernador dijo que apoyaba la vuelta del impuesto a las Ganancias".