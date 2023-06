Rossi anticipó que con Massa no dejan sus cargos y contó cómo llegó a vice en la fórmula

“Lo venía diciendo, cuando me preguntaban PASO o lista único, y decía que había que respetar la dinámica propia de la coalición y del peronismo en particular, y esa dinámica determinó la fórmula de consenso, con una actitud muy generosa de compañeros como (Eduardo) Wado De Pedro, Daniel Scioli y Juan Manzur. Esto muestra el grado de responsabilidad enorme que tenemos en estas horas”, sostuvo en diálogo con Radio 10.

El jefe de Gabinete resaltó también generosidad de Massa, que como dijo Cristina Fernández de Kirchner “tomó una papa caliente” al asumir el Palacio de Hacienda. “Ahora tenemos que decirle a los argentinos las cosas que hicimos y lo que falta hacer”, indicó.

¿Es un candidato kirchnerista?

Al ser consultado sobre la falta de una figura “kirchnerista” en la fórmula presidencial, dijo: “Eso hace pensar que yo no soy kirchnerista. Siempre dije que me sentí y me definí como un kirchnerista. Yo soy kirchnerista. Es obvio que la propuesta para integrar la fórmula surgió del Presidente porque yo soy su jefe de Gabinete. Siempre dije que soy un kirchnerista que estaba a la gestión de Alberto Fernández. Yo no cambié nunca".

La ausencia de Cristina en las listas de candidatos

“Ya sabíamos que ella no iba a ser candidatura pero tiene una mirada un paso más adelante”, reconoció, y reveló que “no participó de las negociaciones” por la integración. “Me llamó el Presidente (Alberto Fernández) y le dije que estaba dispuesto, y me llamaron para decir que ya estaba” decidido, confesó.

La primera charla con Massa

Rossi también señaló que se comunicó con Massa, tras conocer el viernes por la noche que van a compartir la fórmula presidencial de UxP. “Charlé con él y en un rato nos volveremos a cruzar”, dijo por este sábado.

Expectativas en las urnas

“El peronismo y Unión por la Patria va a ser competitivos”, estimó Rossi. “Tenemos un montón de herramientas para ofrecer a los argentinos, los próximos años serán difíciles, pero el ciclo económico va a estar bien, con reservas vamos a manejar el tipo de cambio y vamos a generar distribución del ingreso con inclusión social. La disyuntiva será si esta prosperidad queda en manos de poco o llega a todo la sociedad”, agregó

Por qué se eligió a Massa para presidente

“Los proceso de síntesis genera estas circunstancias, Massa tiene una cantidad de valores políticos que entusiasma a los argentinos, fue jefe de Gabinete e integró la constitución del Frente de Todos. Es un dirigente político con experiencia de gestión, lo conoce el conjunto de la sociedad y conoce los problemas, con una mirada certera para adelante. La Argentina tiene un futuro venturos para los próximos años y eso pensamos todos, y Massa es uno de los que más convencido está de esta situación. Es uno de los pocos dirigente que más conoce de la potencialidad del país”, expresó.

Cuáles son los próximos pasos

Rossi dijo que el desafío será transmitir a los votantes que el futuro será promisorio. “El Gasoducto Néstor Kirchner es una de las obras más importantes para los argentinos, nos va a permitir ahorrar millones de dólares, y cuando se reconvierta el Gasoducto del Norte será mayor, con una balanza comercial favorable para la Argentina”, analizó.

Se estima que la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner contribuirá a la disminución de importaciones energéticas en un primer momento, pronosticado un ahorro de dólares del orden de u$s3.500 millones. De hecho, Ámbito reveló que en lo que va del año la balanza energética lleva aportados unos u$s1.200 millones más que en 2022.

“Vamos a hacer propuestas, pero por el rol que me toca va a ser Massa el primero que las tenga que comunicar. La fórmula fue muy bien recibida, por los gobernadores el movimiento obrero y los dirigentes a lo largo y ancho del país. La fórmula aporta lo suyo, pero la unidad transmite un sentido de responsabilidad enorme, más allá de cualquier consideración y análisis que se pueda hacer, se lograron los acuerdos”, remarcó.

Qué rol ocupará Cristina en la campaña

El jefe de Gabinete anticipó que Cristina Fernández de Kirchner asumirá el “mejor rol” que tenga que asumir, sin participar de las elecciones. “Que no sea candidata no significa que desaparece su rol de líder del espacio, en el lugar que esté va a aportar”, analizó.

Qué dijo Rossi del acuerdo del FMI

“El acuerdo con el FMI no tiene que afectar el crecimiento de la economía. El efecto de la pandemia y la sequía tuvo un efecto en las reservas del Banco Central, y Massa tomó una serie de medidas creativas para recomponer las reservas y eso es lo que estamos haciendo. También lo hicimos con el viaje a China, que aumentó la cantidad de yuanes en el comercio con China, y lo estamos haciendo con Brasil. El año que viene sin sequía, que nos quitó u$s20.000 millones y con las obras energéticas funcionando en plenitud, sin lugar a dudas va a ser un año positivo desde el punto de vista económico”.

¿Van a renunciar a sus cargos nacionales?

Rossi anticipó que por ahora no dejarán los cargos que actualmente ocupan. Al ser consultado sobre si era compatible hacer una campaña electoral y mantener el puesto en el Gobierno nacional, respondió: “Si, sin problemas”. “Cuando uno tiene responsabilidad de gestión, uno habla desde esa responsabilidad. Sergio como ministro de Economía y yo como jefe de Gabinete comunicamos desde la gestión, no le veo ningún inconveniente".