Elecciones 2023 EN VIVO: minuto a minuto la definición de los candidatos

Interna en el FIT y otras tres fórmulas: el panorama de la izquierda argentina

Después de la interna en la que Nicolás del Caño (PTS) derrotó a Jorge Altamira (Partido Obrero) en el 2015, por 19.000 votos (0,9%) a nivel nacional, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) encabezó las voluntades del Frente de Izquierda-Unidad. Sin embargo, la PASO concretada en las legislativas 2021, en la que el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) presentó lista propia en la interna, modificó el panorama y comenzó a construir el escenario del 2023.

En las elecciones presidenciales de este año, el MST se alió al PO: el legislador porteño Gabriel Solano (PO) encabeza la fórmula presidencial con la ex legisladora Vilma Ripoll (MST) como precandidata a vice. En provincia de Buenos Aires, competirá a gobernador Alejandro Bodart (MST), acompañado por Romina del Plá (primera senadora nacional) y Néstor Pitrola (primer diputado nacional), ambos del PO.

Frente a ellos compite la alianza del PTS junto a la Izquierda Socialista (IS), el otro partido que integra el FIT. La fórmula de dos diputados nacionales: Miryam Bregman para presidente y Nicolás del Caño para vice, los dos del PTS. En provincia, presentarán como gobernador al sindicalista Rubén "Pollo" Sobrero (IS), junto a la actual legisladora bonaerense Graciela Calderón (IS) y Christian Castillo (PTS), encabezando las listas de senadores y diputados nacionales respectivamente.

Referenciados con la izquierda nacional pero por fuera del Frente de Izquierda-Unidad existen otras tres fórmulas. Por un lado, el Nuevo MAS competirá presentando nuevamente como candidata a presidenta a la entrerriana Manuela Castañeira, acompañado esta vez por el neuquino Lucas Ruiz. Además, el legislador porteño Marcelo Ramal y la profesora Patricia Urones serán los candidatos de Política Obrera. Finalmente, Libres del Sur escogió como candidato al ex diputado neuquino Jesús Escobar para encabezar la fórmula, acompañado por la concejal santiagueña Marianella Lezama Hid.