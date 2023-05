Rossi: "Si no hay fórmula de síntesis en el Frente de Todos, habrá PASO"

El jefe de Gabinete , Agustín Rossi , consideró este sábado que el escenario electoral interno del Frente de Todos (FdT) "no tiene su configuración definitiva" , a menos de 50 días del cierre de listas , y sostuvo que si la dinámica interna termina generando una fórmula que congregue la voluntad mayoritaria de la coalición oficialista "habrá una formula de síntesis y sino habrá PASO" .

agustin rossi expone en diputados 2023.jpg Telam

En tanto, el funcionario mostró su desacuerdo con que un grupo de dirigentes "intenten sinterizar en un candidato que no sintetiza y eviten las PASO". "Quién puede llegar a sintetizar es Cristina Fernández de Kirchner, pero ella ha dicho que no será candidata, me muevo con esa hipótesis", expresó, pero aclaró que "si ella compite nadie va a competir en su contra".