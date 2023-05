Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

Vidal bajó su precandidatura presidencial: "Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto"

María Eugenia Vidal no será precandidata a presidenta. Tal como se especulaba, la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) declinó este jueves la posibilidad de competir por el sillón de Rivadavia, pero remarcó que seguirá "trabajando por y para recuperar la Argentina".

https://twitter.com/mariuvidal/status/1654257899823087617 Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden… pic.twitter.com/MDNSwl8A18 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 4, 2023

"'No se peleen', 'Estén unidos', me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación", dijo Vidal en el pasaje más relevante de un extenso tuit en el que anunció su decisión.

Los motivos

En ese mismo escrito, dijo que "hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia".

Leé la nota completa