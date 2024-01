Salarios: Gobierno y ATE lograron un acuerdo de un 16% de aumento para enero

El Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar, ratificó la adhesión del gremio a la huelga nacional a pesar del acuerdo alcanzado: "Los estatales tenemos muchos más reclamos que los estrictamente salariales y el Gobierno hasta aquí, no ha brindado ninguna respuesta. El "entendimiento nos permite recuperar la pérdida salarial de diciembre y quedar por encima del acumulado anual de inflación pero no alcanza para modificar nuestra decisión de ir al paro ".

RODOLFO AGUIAR ATE.jpeg Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación de Trabajadores Estatales. ATE

Paro general: ATE intimó al Gobierno luego del anuncio de que descontarán el día a los que marchen

ATE protagonizó un nuevo cruce con el gobierno nacional este jueves tras el anuncio del Gobierno donde se anunció el descuento del día a los trabajadores que participen de la movilización. Como respuesta, la organización sindical envió una carta documento al portavoz presidencial, Manuel Adorni, en donde indican que "sus manifestaciones anti-huelga son totalmente improcedentes y solo buscan deslegitimar la huelga general convocada frente a la opinión pública".

En la intimación, consideran que "la amenaza de descontar salario" representa "una gravísima actitud antisindical que busca amedrentar y presionar". "Sus manifestaciones son un burdo intento a fin de disminuir la potencialidad de la huelga en los organismos estatales, como mecanismo de represalia por ejercer un derecho fundamental del Estado Social de Derecho", manifiestan.

La respuesta de Adorni a la intimación de ATE

Manuel Adorni, por su parte, respondió a la carta documento en la conferencia de este viernes: "Reafirmo cada palabra. Quien no trabaje no va a cobrar. El derecho a huelga está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no se cobre. Lo he dicho en innumerables oportunidades".

"Lo que no vamos a hacer es que se haga cargo la gente de los empleados no vayan a trabajar. En relación a que me abstenga, yo soy simplemente el vocero presidencial, así que les ruego que asesoren como corresponde", agregó.