Salida de la OMS: los pasos que debe seguir el Gobierno para romper con el organismo

Más allá de la intención del Gobierno, la ruptura no será fácil ni rápida. Cuáles son las opciones que tiene el oficialismo.

Pese a los anuncios, salir del organismo no será tan fácil ni rápido para Argentina. El país forma parte de la OMS desde su creación en 1948, por la ley 13.211. Para cumplir el anuncio del Gobierno, el presidente Javier Milei debería derogar esa ley vía decreto de necesidad y urgencia (DNU), que luego pasará por el Congreso y podría ser volteado en dicha instancia. La otra opción es presentar una nueva iniciativa y que sea sometida a debate en ambas cámaras.

A pedido del presidente @JMilei iniciamos el proceso para que Argentina deje de formar parte de la Organización Mundial de la Salud. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, ni en nuestra salud. Argentina no recibe…

El Gobierno anunció que la Argentina se retira de la OMS

La decisión, precisó el vocero, "se sustenta en las profundas diferencias respecto de la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados", indicó.

En detalle, el vocero presidencial afirmó que "esta medida no representa perdida de fondos para el país ni afecta a la calidad de los servicios" que se ofrecen en materia de salud. "Por el contrario, le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina, así como también mayor disponibilidad de recursos", detalló. Según pudo averiguar Ámbito, la participación del país en la organización cuesta u$s10.000.000 anuales.

El comunicado oficial del Gobierno aseguró que "hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia" y acusaron que la organización "lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países".

De esta manera, el Gobierno sigue la línea marcada por Donald Trump quién, tras su llegada a la presidencia, tomo la determinación de retirar a Estados Unidos del organismo internacional dedicado a la salud. Posterior a esto, desde la OMS anunciaron una serie de recortes ya que el país norteamericano es un donante clave: entre 2022 y 2023 entregó unos u$s1.300 millones de dólares a la agencia.

Javier Milei confirmó que analiza retirar a Argentina del Acuerdo de París

Luego de anunciar la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presidente Javier Milei adelantó que también analiza retirar a Argentina del Acuerdo de París, tal como había adelantado Ámbito. Durante una entrevista con el periodista Olivier Ubertalli para el diario francés Le Point, el mandatario reconoció que lo está considerando y reiteró que "no adhiere a la agenda ambientalista".

"No adhiero a la agenda ambientalista, que me parece un verdadero fraude", argumentó el libertario sobre una eventual salida del tratado internacional sobre cambio climático y agregó que la forma en la que se aborda el tema actualmente "es completamente errónea”.

En esta línea, Milei cuestionó a las organizaciones internacionales y consideró que deberían ser eliminadas, entre ellas mencionó a la Organización Mundial de la Salud, de la cual Argentina se retiró este miércoles, siguiendo los pasos de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

“Es una organización criminal. Y elijo mis palabras con cuidado. La OMS fue responsable de crímenes de lesa humanidad a gran escala durante la pandemia de Covid, según lo definido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, sentenció Milei al respecto.

Enfatizó esta acusación y agregó: “Los confinamientos impuestos en numerosos países fueron atentados contra la libertad y la propiedad privada que pudieron haber llevado a la desaparición de la humanidad. Hoy el mundo sigue pagando el precio de esas políticas. Piensen en quienes diseñaron la Agenda 2030, un supuesto programa de desarrollo sostenible que ahora se transforma en el Pacto por el Futuro. ¿Quién votó a esos burócratas hijos de p… para que tengan el derecho de decidir sobre la vida de más de 8 mil millones de personas? ¡Nadie! Y basta con decir esto para que te llamen antidemocrático. Sin embargo, ¡la Agenda 2030 es la cosa más antidemocrática del mundo!“.