Hugo Moyano dijo que no hubo bloqueo y apuntó contra la Justicia: "Son los únicos que no pagan Ganancias" El líder del Sindicaro de Camioneros aclaró que no hubo un bloqueo en San Nicolás durante el fin de semana. Advirtió que la justicia pretende criminalizar la protesta y cruzó a los judiciales por no pagar Ganancias.