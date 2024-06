Sandra Pettovello confirmó que no va a renunciar: "A mi amigo solo no lo voy a dejar"







La ministra de Capital Humano envió un mensaje a simpatizantes que se congregaron en el Obelisco a manifestarle su apoyo.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, envió un mensaje a sus seguidores. Télam

Envuelta en denuncias por contrataciones irregulares y los alimentos no repartidos, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello envió un mensaje a simpatizantes que se congregaron en las últimas horas en Obelisco para dar una muestra de apoyo.

La funcionaria dijo que no va a dejar su cargo al tiempo que manifestó su apoyo al presidente Javier Milei. “No voy a renunciar. Vine acá por mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar”, manifestó.

"Estamos tocando todos los negocios y no se la bancan y me dicen que soy una inútil. La verdad que si ser inútil es no saber gestionar y no saber robar, entonces soy una inútil", sostuvo en una videollamada con el youtuber @HerreroLiberal, quien estaba presente en la muestra de apoyo y difundió el mensaje.

“Es muy difícil seguir adelante, pero no voy a abandonar. Primero porque vine acá para bancar a mi amigo, y a mi amigo solo no lo voy a dejar. Y segundo, porque creo que a la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre... y yo la voy a seguir sacando”, manifestó la ministra de Capital Humano.

"Yo son una de ustedes. Metí los pies en el barro y no los voy a sacar, hagan lo que me hagan. Ya estoy adentro y no voy a parar, porque pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena", prosiguió la funcionaria y agregó: "A veces me meto en ministerios ajenos, pero la verdad que las mafias son peor de lo que yo pensaba". Javier Milei defendió a Sandra Pettovello: "La agenda la mueven los chorros" El presidente Javier Milei volvió a defender a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el marco del escándalo por los alimentos almacenados. "La agenda la mueven los chorros", dijo el mandatario dando a entender que las denuncias contra la funcionaria son infundadas. "¿De qué lado están? ¿Del lado de la ministra Pettovello que se está peleando contra todos los chorros? A veces, Argentina es un país muy raro", remarcó Milei esta semana al disertar en ExpoEFI 2024, en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina. El martes, se llevó a cabo una nueva reunión de Gabinete en la cual estuvo ausente nuevamente Sandra Pettovello, quien denunció en las últimas horas un intento de acceso a su casa. Al igual que el martes pasado, la ministra Pettovello se ausentó en el encuentro atravesado todavía por la polémica del almacenamiento de alimentos y la posteriores renuncias en el área. Al respecto, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el faltazo de la funcionaria fue por "un tema de salud de un familiar" y la semana anterior, "porque estaba preparando algunas presentaciones judiciales".