Con Sandra Pettovello otra vez ausente, Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete

El funcionario no hizo mención al episodio ocurrido el lunes por la noche, cuando intentaron ingresar en el domicilio de la ministra, aunque sí señaló que "buscan amedrentarla por sus denuncias". Fuentes con despacho en Balcarce 50 vincularon el ataque con la pertenencia de la intendenta local (Moreno), Mariel Fernández, al Movimiento Evita, señalado por el Gobierno por el manejo se fondos asignados a comedores.

La reunión de gabinete tampoco contó con la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En cambio, sí se mostró la canciller Diana Mondino, quien no participará de la comitiva que acompañará al Presidente al G7 y perdió el lunes el manejo la agencia nacional de promoción de exportaciones.

“Mondino está ratificada en el cargo. Hoy compartimos la reunión de Gabinete. Originalmente el viaje al G7 estaba planteando con parte del Gabinete. No se pudo dar porque hay una cuestión de acreditación de la organización que no permite que accedan una comisión grande a las reuniones. No tenía sentido que funcionarios viajemos para no poder participar del evento”, explicó Adorni en su conferencia de prensa.

Tras la reunión con los ministros, Milei salió a la puerta de la Casa Rosada y tuvo un nuevo encuentro con niños, a los que saludó y mantuvo un breve intercambio.