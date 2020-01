Cafiero en "modo Alberto": gabinete, gobernadores y deuda

Ayer el jefe de Gabinete se ocupó de la renegociación de la deuda y adelantó que representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas asistirán al Congreso para explicar el proyecto sobre la deuda “si así se requiere” por parte de las autoridades parlamentarias. “Estamos confiados en que se le de tratamiento la cuestión de la deuda, que no es una cuestión no de este Gobierno sino que es un tema que impacta en la vida cotidiana de los argentinos y argentinas”, sostuvo Cafiero. En modo invisible, pero en su departamento de la Recoleta, Cristina también estuvo activa en relación al proyecto de ley enviado por Guzmán a la Cámara de Diputados y que comenzará a debatirse el próximo martes en un plenario de comisiones. El trámite no debería demorarse en la Cámara baja donde Alfredo Cornejo, diputado nacional y titular de la UCR, ya adelantó que lo apoyarán en general aunque pedirán modificaciones.

Cristina estuvo en contacto también con Massa quien ayer se reunió en el Congreso con la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro; el viceministro de Economía, Haroldo Montagú y el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para avanzar en el tratamiento de la iniciativa. Pero en la Casa Rosada la gestión quedó a cargo de Cafiero, el encargado de mantener el ritmo de gobierno en ausencia del Presidente.

La jefatura ad hoc de Cafiero se inició formalmente el martes cuando recibió en su despacho de Casa Rosada al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. El miércoles fue el turno de Alicia Kirchner con quien repasaron un plan de obra pública para la provincia. Un mix peronista que también incluyó un gesto hacia el massismo con la recorrida que hizo junto a Malena Galmarini y a Gabriel Katopodis -Ministro de Obras Públicas y embajador de la liga de intendentes del conurbano en el Gabinete nacional-.

Ayer Cafiero encabezó una reunión entre el Gabinete nacional y la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) en el Salón de los Científicos Argentinos de la Casa Rosada. “Los problemas actuales requieren respuestas inmediatas que contemplen la visión de los ciudadanos, por eso buscamos seguir avanzando en un gobierno que entienda a los ciudadanos como un sujeto y no como un objeto”, señaló el jefe de Gabinete en un comunicado. De esta manera, el Gobierno buscará impulsar un plan estratégico que se extienda hasta 2023 promoviendo políticas de apertura de datos, transparencia y participación ciudadana, que se extienda a todas las provincias y municipios.

Según un comunicado de Presidencia, la Alianza para el Gobierno Abierto articula “un plan hasta 2021 que contempla 15 compromisos tendientes a las políticas de transparencia presupuestaria, la apertura en el sistema de contratación de la obra pública y el acceso a la Justicia, entre otras”.

De la reunión formaron parte los ministros Eduardo de Pedro (Interior), Marcela Losardo (Justicia), Claudio Moroni (Trabajo), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), y el titular de la Oficina Anti Corrupción, Félix Crous. También participaron el titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eduardo Bertoni; el director Adjunto de la OGP, Alonzo Cerdán; y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando Navarro, entre otros. Además, Cafiero recibió a la titular de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, para impulsar la lucha contra la Trata de Personas en la Argentina.