Se abre hendija en la Cámara por el amparo de Bruglia y Bertuzzi

La jueza Liliana Heiland salió ayer sorteada para integrar la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y definir si valida o no -en principio- la excusación que presentó el camarista Pablo Gallegos Fedriani para intervenir en el amparo presentado por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en su carrera por no ser removidos de la Cámara Federal. Gallegos Fedriani consideró el pasado viernes que él mismo había sido trasladado de la Cámara Civil y Comercial Federal, y se apartó. La convocatoria de un tercer juez revela que la Sala V no llega a un acuerdo sobre si esto es correcto o no. Jorge Alemany y Guillermo Treacy suelen tener posiciones antagónicas, algo que quedó de manifiesto en esta causa sensible y abrió un escenario de especulaciones que amplían las chances de Bruglia y Bertuzzi, que hasta la semana pasada eran magras. La llegada de Heiland abre un haz de luz a un panorama adverso que tenían los camaristas: si la jueza define apoyar la salida de Gallegos Fedriani, tal como estaba inclinada la balanza ayer según pudo saber Ámbito, la propia Heiland podría quedar definiendo la cuestión de fondo. Esto es si revocan o ratifican el rechazo en primera instancia del amparo que presentaron Bruglia y Bertuzzi para evitar que el Senado revise sus traslados. Se podría considerar que Heiland ya “integra” la Sala y podría desempatar en caso de una paridad respecto al amparo. Su perfil esperanza a los camaristas trasladados. Pero en simultáneo, hubo algún chisporroteo de fondo en la propia Cámara respecto a si Heiland podría concentrar en sí misma la decisión, o si debiera haber un nuevo sorteo para definir la integración respecto al amparo. Las próximas horas son decisivas para saber cómo llegarán Bruglia y Bertuzzi al viernes, cuando tienen cita con el Senado.