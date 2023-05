Se define la candidatura de María Eugenia Vidal: ¿Nación o Ciudad?

“Para mi es un orgullo que la Ciudad de Buenos Aires tenga dos candidatos a Jefe de Gobierno del PRO, que son parte de mi Gobierno, de mi equipo”, agregó en relación a las figuras de Fernán Quirós y Jorge Macri.

Fue el propio Jorge Macri quien reveló una conversación con Vidal sobre su candidatura presidencial: "No hablé con Vidal, ella me dijo que quiere ser candidata a presidenta, me dijo que no era candidata en la ciudad”. Además, el ministro de Gobierno ratificó su candidatura en la Ciudad y se identificó como uno de los candidatos de Horacio Rodríguez Larreta".

En la misma línea, para otro de los hombres electorales de Larreta, Fernán Quirós, “María Eugenia Vidal siempre dijo que quería ser pre-candidata a presidenta y nunca en la ciudad, no creo que contemos con ella”.