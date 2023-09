Se reactiva el PJ bonaerense para analizar la estrategia de cara a octubre

MAXIMO KIRCHNER Y SERGIO MASSA.jpeg Máximo Kirchner se mostró junto a Sergio Massa esta semana. Prensa Máximo Kirchner

Esta semana marcó el retorno de Máximo Kirchner en la escena pública. El titular del PJ bonaerense no tuvo apariciones públicas tras las PASO e incluso en la campaña previa tuvo pocas y específicas. No obstante, el fin de semana volvió a mostrarse en Tucuman, en el relanzamiento de la campaña junto al ministro de Economía y candidato Sergio Massa, a quien también acompañó durante el acto de anuncio de la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.