Sela: "Los países deben cooperar para que no se blanquee dinero para financiar grupos terroristas"

Yo era un joven diplomático que trabajaba en la Cancillería con destino a Guatemala, a donde arribé en julio de 1992, cuatro meses después del atentado. Ni bien se produjo el atentado lo primero que me pregunté es a quién conocía. Recordé a dos personas que trabajaban en la Embajada, uno de ellos es una de las víctimas Rafael David Joel, el entonces vice embajador, a quien conocía porque antes de viajar a Buenos Aires era director de la asesoría legal de la Cancillería y, por su labor le tocó trabajar mucho en estos temas y nos confirmó su viaje a la Argentina. Eso fue en julio de 1991.

También recordé en ese momento que se encontraba en la Argentina Alona Fischer, una compañera que había ingresado a la diplomacia un año antes que yo y se encontraba trabajando como consejera en prensa de la Embajada de Israel en la Argentina. Ella sobrevivió. Cuando supe del atentado como joven diplomático me pregunté: ¿qué podemos aprender del atentado?

P: Está confirmado que los autores intelectuales y materiales habrían ingresado a la Argentina por la Trile Frontera ayudados por células terroristas que operan en Paraguay y Brasil…

E.S.: Este atentando como el de la AMIA fue ideado por Irán y llevado a cabo por el Hezbolah. Ambos atentados son parte del odio hacia los valores que todos vivimos y respetamos. Hay un fallo de la Corte Suprema Argentina que le atribuye el atentado al Hezbolah.

P: Se sabe que musulmanes blanquean dinero enviado a Medio Oriente para financiar a grupos terroristas del Hezbolah, Isis y Hamas desde Foz de Iguazú, se estiman que se enviarían unos 25 millones de dólares mensuales, ¿qué opina?

E.S.: Se debe tener cooperación entre todos los países para asegurar que no se haga blanqueo de dinero para financiar a grupos terroristas, es un reto para todos los países y estoy convencido que estamos colaborando en este tema.

P: La Corte Suprema de Justicia plantea que hubo 22 fallecidos y no 29…

E.S.: Sí. Estas son las cifras que nosotros también conocemos. Hay 22 víctimas identificadas y, probablemente hay otras siete que aún no pudieron ser identificadas

P: ¿Qué siente como embajador cuando otros atentados perpetuados en otros países son esclarecidos en forma inmediata y sus autoridades detenidos y en cambio en la Argentina, tanto en el atentado a la Embajada como en el de la AMIA, pasan los años y todavía se sigue reclamando justicia?

E.S.: Es una herida abierta y, a pesar del tiempo transcurrido se debe seguir trabajando para que ambos atentados sean esclarecidos y sus autores intelectuales y materiales sean enjuiciados y detenidos. Muchos que conocen lo sucedido no están colaborando con la investigación, hay algunos que Interpol solicitó su extradición a la Argentina pero no se efectiviza y, por consiguiente no pueden ser investigados, lo que les permite caminar libres por el mundo. Se debe colaborar con las autoridades para que estas personas no tengan la impunidad que tienen.

P: Según la ministra Patricia Bullrich, la ciudad de Iguazú es segura, y la mayor inseguridad se ubica en Foz y Ciudad del Este ¿Cuál es su opinión?

E.S.: Yo confío en lo que las autoridades argentinas están diciendo.

P: Respecto al acto del lunes, ¿habrán autoridades del país?

E.S.: Estamos en eso, a cada momento recibimos confirmaciones como todos los años. Seguramente asistirán autoridades argentinas e israelíes y embajadores, entre otros.

P: ¿Cuál es el mensaje hacia los familiares de las víctimas del atentado a la Embajada de Israel?

E.S.: Mi mensaje principal a los familiares es un abrazo fuerte. Son personas que nos importan mucho, personalmente estoy en contacto con ellos, al igual que con los sobrevivientes y los exembajadores que cumplieron funciones en aquellos años y decirles que tanto Israel como los representantes de Israel en la Argentina y la Argentina, a través de sus instituciones vamos a seguir reclamando justicia para que se pueda cerrar esta herida que aún está abierta.

Hamas, grupo terrorista

P: ¿Qué opinión le merece que Milei declarado oficialmente a Hamas como grupo terrorista?

E.S.: Hay que llamar a cada terrorista por su nombre, Hamas es un grupo terrorista que profundizó su accionar el pasado 7 de octubre cuando violó, quemó y asesinó personas. Los integrantes de Hamas, reitero, son terroristas y hay que llamarlos por su nombre. Si Argentina declaró oficialmente a Hamas como grupo terrorista me parece correcto.

P: ¿Sería importante que también se declare oficialmente como grupos terroristas al Hezbolah, Al Qaeda e Isis?

E.S.: Exactamente, no todos en el mundo y las Naciones Unidas por temas políticos llaman a todos terroristas, por ejemplo, a Isis que, como Hamas, viola, mata a personas no los califica como terroristas.

P: ¿Sabe si se avanzó en el traslado de la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén?

E.S.: Por el momento no se avanzó. Hubo declaraciones al respecto del presidente Milei en su estancia en Israel, pero todavía no cambió la situación.

P: ¿Qué mensaje abierto daría en esta fecha?

E.S.: Mi mensaje general es que pueblos y países hermanos tenemos muchas cosas en común, entre otros valores, amor, intereses, democracia, derechos humanos, pero también con muchas naciones tenemos en común el dolor de atentados y del ataque de Hamas del 7 de octubre último en donde no solo fueron víctimas israelíes sino personas de todo el mundo.