Israel llegó a un récord en exportación de armas durante 2025 + Agregar ámbito en









El dato surgió de su Ministerio de Defensa. En un comunicado agregaron que Europa fue la destinataria de casi el 40% de las ventas por delante de Medio Oriente.

De los cientos de nuevos contratos firmados, más de la mitad fueron "megacontratos" de un valor de u$s100 millones o más.

Las exportaciones de armamento de Israel alcanzaron un nivel récord por quinto año consecutivo, al superar los u$s19.000 millones en 2025, gracias a los sistemas de defensa antiaérea, según anunció el martes su Ministerio de Defensa. La cartera indicó que se trata de la cifra más alta registrada hasta ahora en este sector, con un "aumento de casi el 30% respecto al año anterior".

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Los sistemas de misiles, cohetes y defensa antiaérea representaron el 29% de los contratos firmados por Israel, según el mismo comunicado, citó AFP. A su vez, los países europeos fueron los destinatarios del 36% de las exportaciones israelíes de armamento en 2025, por delante de la región Asia-Pacífico (32 %), Medio Oriente y el norte de África (15%).

Israel llegó a un récord en exportación de armas

De los cientos de nuevos contratos firmados, más de la mitad fueron "megacontratos" de un valor de u$s100 millones o más. Israel figura entre los principales exportadores mundiales de armamento.

El Ministerio de Defensa atribuye el récord de ventas al interés suscitado en el extranjero por los sistemas utilizados en las guerras libradas por Israel desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Existe un vínculo evidente e innegable entre los éxitos logrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en todos los frentes, las capacidades extraordinarias de las industrias de defensa israelíes y el éxito de las exportaciones israelíes en el ámbito de la defensa en todo el mundo", declaró el ministro de Defensa, Israel Katz. Israel ejército.jpg "Existe un vínculo evidente e innegable entre los éxitos logrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en todos los frentes", declaró el ministro de Defensa, Israel Katz. Hezbolá aceptó una tregua propuesta por EEUU tras la presión de Donald Trump sobre Israel y el Líbano El grupo Hezbolá aceptó este lunes una propuesta impulsada por EEUU para avanzar hacia un cese mutuo de hostilidades con Israel, en un movimiento que podría abrir una nueva etapa de negociaciones tras semanas de enfrentamientos y bombardeos cruzados en la frontera. La información fue confirmada por la embajada del Líbano en Washington, que difundió un comunicado —posteriormente replicado por la presidencia libanesa en redes sociales— donde se detalla el esquema promovido por la administración de Donald Trump para reducir la tensión en la región. Según el entendimiento planteado por EEUU, Israel deberá abstenerse de atacar los suburbios del sur de Beirut, uno de los principales bastiones políticos y militares de Hezbolá, mientras que la organización respaldada por Irán detendrá sus ataques contra territorio israelí.

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