Senado: el peronismo no logró votar en unidad contra el Presupuesto 2026 de Javier Milei + Seguir en









Tres miembros del bloque Convicción Federal respaldaron el proyecto libertario, incluso en el capítulo que proponía recortes para la educación.

Triunfo total del oficialismo en el Senado. Senado

Con amplitud (46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención), el Gobierno logró convertir en ley la totalidad de su proyecto de Presupuesto 2026 en el Senado. Sin embargo, en el resultado final subyace otro triunfo: las negociaciones con los gobernadores lograron torcer la voluntad de tres miembros del peronismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pese a que este mes el justicialismo se constituyó como interbloque, bajo el nombre de Popular, para consolidarse como primera minoría con 28 miembros, las posturas fueron divididas. Los 21 miembros de Fuerza Patria rechazaron el proyecto general, al igual que los dos del Frente Cívico por Santiago (Moreno y Zamora), pero no los senadores de Convicción Federal: la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada respaldaron la propuesta. Estos dos últimos se alinearon con la postura de los gobernadores de sus provincias, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil respectivamente.

Lo llamativo es que los tres senadores replicaron su posición de apoyo al oficialismo en el segundo capítulo, el más controvertido porque incluía el artículo 30, que removió un párrafo de la Ley de Educación Nacional que establecía un 6% como piso de inversión en todos los niveles del sistema educativo, en simultáneo a que eliminó de la Ley Nº 27.614 el criterio de progresividad que debía tener el área de ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en el 2032. Además le puso fin al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, compuesto por un 0,2% de los Ingresos Corrientes, y al Fondo Nacional de Defensa, que representaba un 0,8% de los Ingresos Corrientes.

En contraste, los otros dos miembros de Convicción Federal (el riojano Rejal y el puntano Salino) rechazaron en su totalidad el proyecto libertario. Además, los radicales Abad, Fama y Kroneberger apoyaron el Presupuesto 2026 en general, pero no acompañaron el capítulo 2, que se terminó aprobando con 42 votos a favor y 28 en contra. Además, hubo dos abstenciones: la cordobesa Alejandra Vigo y la neuquina Julieta Corroza, quienes responden a sus oficialismos provinciales.

Convicción Federal Senado El bloque de Convicción Federal en el Senado. En el medio, quienes votaron a favor del Presupuesto 2026. Presupuesto 2026: los puntos más importantes Entre las proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno estipula un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año, objetivo que implicaría un fortalecimiento del peso nacional dado que en la jornada de sesión el dólar cerró a $1.475. Además, se considera como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI.

Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la recaudación crecerá 0,47% del PIB, "con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales". El organismo también detectó que las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año; mientras que las empresas públicas recibirán $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital. El Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones, con una suba real del 12,8%. El IVA, $32,9 billones, con un crecimiento real del 8%. Débitos y créditos bancarios —uno de los tributos que el Gobierno aspira a reducir o eliminar— generaría $16,4 billones, con una mejora real del 10%. Por otro lado, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovables.