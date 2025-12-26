El Gobierno le encontró un rol a Gerardo Milman: tendrá un cargo directivo en el Senado

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, solicitó formalmente la asignación de funciones del dirigente en el área de Relaciones con las Provincias, según un memo interno firmado este viernes.

Gerardo Milman fue propuesto para asumir como Director de Relaciones con las Provincias dentro de la Presidencia Provisional del Senado.

El presidente provisional del Senado , Bartolomé Abdala , formalizó este viernes el pedido para que Gerardo Milman asuma funciones dentro de la estructura administrativa de la Cámara alta , de acuerdo con un memo interno.

La solicitud quedó formalizada a través del Memo HSN-0089869/2025 , fechado el 26 de diciembre , en el que Abdala pidió a la Dirección de Mesa de Entrada, Protocolo y Despacho que se avance con la asignación de funciones del exdiputado nacional en ese cargo directivo.

De acuerdo con el texto del documento, la designación se enmarca dentro de la estructura de la Presidencia Provisional , que encabeza Abdala, y se encuentra actualmente en estado “pendiente – visto” , a la espera de los pasos administrativos correspondientes.

El memo precisa que Milman asumirá funciones como Director de Relaciones con las Provincias , un área vinculada a la articulación institucional entre el Senado y los gobiernos provinciales, dentro del ámbito de la Presidencia Provisional de la Cámara alta.

El documento fue cargado en el sistema administrativo del Senado y registrado bajo el expediente CCA-HSN-0019566/2025 , que corresponde a la asignación de funciones solicitada.

Atentado contra Cristina Kirchner: la Cámara Federal ratificó el archivo parcial de la investigación sobre Gerardo Milman

La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el archivo parcial de la causa que investigaba una eventual participación de Gerardo Milman en el atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

La decisión fue adoptada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes rechazaron los recursos presentados por los abogados que representan a la expresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal y el fiscal José Luis Agüero Iturbe y respaldaron el criterio de la jueza María Eugenia Capuchetti. Por su parte, el representante de Milman, Mauricio Lionel Castro, pidió directamente el sobreseimiento.

La Sala I de la Cámara consideró que, tras una “abundante producción de medidas de prueba”, no se logró corroborar la hipótesis que pretendía involucrar al exlegislador. En ese sentido, afirmó que “las evidencias reunidas permiten acreditar, al menos por el momento, la ausencia de relación del investigado con los hechos objeto de pesquisa”.

La acusación contra Milman

La investigación sobre Milman se había iniciado a partir de la declaración de un testigo que aseguró haberlo escuchado pronunciar la frase: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, días antes del ataque, en un bar del centro porteño.

Sin embargo, la Cámara destacó que ninguno de los restantes testigos presentes confirmó haber oído esa expresión, y que el declarante principal se encuentra imputado por presunto falso testimonio en otra causa conexa. Los jueces también valoraron el resultado de las pericias telefónicas.

Según el fallo, los celulares secuestrados y analizados “no presentaron contenido de relevancia para la investigación”, ni arrojaron menciones vinculadas al atentado o a la frase atribuida al exdiputado. Tampoco los entrecruzamientos de llamadas ni las geolocalizaciones aportaron datos de interés, concluyó la justicia.

Frente a los planteos de la querella y la fiscalía, que reclamaban nuevas medidas de prueba, entre ellas, el análisis de otros dispositivos telefónicos, la Cámara sostuvo que su producción resultaría “inoficiosa”, dado el peso de la prueba ya reunida. Además, recordó que el archivo dispuesto no impide una eventual reapertura si surgieran nuevos elementos relevantes.

En su voto, los jueces remarcaron también que en el juicio oral por el atentado —que concluyó recientemente— se acreditó la responsabilidad de los autores materiales, sin que se hiciera referencia a instigadores o financistas externos. Ese contexto, señalaron, refuerza la decisión de mantener el archivo respecto de Milman .