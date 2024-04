Senado: el PRO pidió una sesión especial para retrotraer el aumento de las dietas

El viernes pasado, los integrantes del Bloque del PRO habían presentado el proyecto para que el aumento de las dietas de los senadores, votado un día antes, no se lleve adelante.

Esto se dio luego de que este lunes el senador José Mayans (Formosa) presentara un proyecto de ley para fijar los salarios de los funcionarios de los tres poderes del Estado. La idea, según el texto, es que los senadores no puedan cobrar más de 20 salarios mínimos, actualmente fijado en $202.800, es decir, no podrían cobrar más de $4.056.000. Por su parte, los ministros, secretarios, subsecretarios, Banco Central, jueces y demás no podrían cobrar más de 15 salarios mínimos, equivalente a $3.042.000.