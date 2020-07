Lugones: "Hay algunas designaciones de jueces están flojas de papeles"

Con esto en mente, también dijo que desde que tomó su rol como presidente de la Magistratura vienen recomendado que se observen algunos casos donde las designaciones son ilegales. Según comentó: “Acá eran jueces que no habían concursado para el cargo para el cual estaban pretendiendo ser designados, de hecho, se los designó en esos cargos”.

Luego, agregó: “El Gobierno anterior realizó varios traslados de jueces, respecto de algunos, por ejemplo el Dr. Máiques y el Dr. Basilio, decidió que pasarán para tener acuerdo del Senado, que les dio el acuerdo. Con lo cual, nos guste o no la forma en que se dio el procedimiento, tienen el aval del Senado de la Nación con el cual lo que termina convirtiéndose en juez es el acuerdo del Senado”.

Por otro lado, habló de los casos donde no se respetó lo pautado por la Constitución. “Casualmente, respecto de algunos otros no pidió el acuerdo, en consecuencia, acá, en el ámbito interno del Poder Judicial decimos que si a alguien tenían que reclamarle, no es que nosotros estamos pretendiendo avalar, sino que lo que estamos planteando es que le tendrán que reclamar al Poder Ejecutivo anterior porque no les dio el acuerdo”, dijo Lugones.

Remató diciendo: “O quizás, puede que el Poder Ejecutivo anterior entendiera que no estaban los papeles en regla, como es común nombrar en el ámbito de los coches ‘estaba flojo de papeles’, y en consecuencia no pidió el acuerdo al Senado”.