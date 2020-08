Sabsay admitió que ningún artículo de la reforma judicial asegura la impunidad

Aunque durante su exposición en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, Sabsay sostuvo en reiteradas oportunidades que la iniciativa del Poder Ejecutivo persigue “asegurar la impunidad de aquellos que se hayan sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado”, luego admitió que no hay fundamentos para afirmarlo, tras una pregunta de la senadora oficialista, Ana Claudia Almirón.

"Quería saber en qué artículo se basa para decir que asegura la impunidad de los delitos, máxime cuando la sección segunda del título primero habla de las causas en trámite y su continuación hasta ser concluidas", cuestionó la legisladora por Corrientes.

“Por eso es que yo hablé de lo que considero el proyecto de reforma en su totalidad. No de este en particular, donde es cierto no aparece un artículo en particular (que asegure la impunidad). Sin embargo, a futuro el sistema de subrogancias sí puede ser que favorezca la impunidad del poder en la comisión de delitos contra la administración pública, pero no al pasado”, respondió Sabsay.

Respecto a las subrogancias, había respondido con anterioridad que "son sistemas excepcionales que tienen que tratar de ser evitados. Los subrogantes son para poder sustituir en un cargo ya creado pero no como un sistema que de hecho va a operar como una regularidad".

Además, criticó la creación de un Consejo de Asesores para asistir al Presidente en distintos aspectos de la materia judicial, al afirmar que “es monocolor, no tiene especialistas en cuestiones de carácter judicial o que se hayan desempeñado en algunos de los temas que les toque decidir y por otro lado, encuentro conflicto de interés en el caso de Beraldi y Arslanián".

"Es curioso que cada presidente se haya hecho una Corte y en este caso creo le quieren modificar su modalidad de actuación y tornarla no guardián de las garantías constitucionales. Sería inconstitucional modificar el sistema", afirmó sobre una posible ampliación de la Corte Suprema.

Durante el transcurso del debate, Sabsay también protagonizó un fuerte cruce de palabras con el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, quien lo acusó de dar “un alegato político y partidario", más que “argumentos de tipo jurídico respecto a la reforma”.

“Lo que ha hecho el senador Parrilli es una descalificación de mi persona. Yo no estoy acostumbrado a que nadie me descalifique ni me maltrate”, indicó el abogado.

“Yo no estoy afiliado a ningún partido, ni pertenezco a ningún partido, por lo tanto lo que usted dice es absolutamente inválido. Yo no represento a ningún poder mediático, lo que quiero es que se respete la libertad de expresión y que se respete acá la libertad de expresión, usted me está atropellando”, continuó.