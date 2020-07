Teletrabajo: suma rechazos de empresas a la espera de orden política en el Senado por cambios

Por caso, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió que “el proyecto no contempla diversos aspectos claves lo que hace que, de no mediar modificaciones, sea de muy difícil implementación”, y agregó: “Cuestiones vinculadas a la reversibilidad consensuada por ambas partes o con un marco de preaviso, jornadas flexibles, nuevos costos sobre el sector empleador, fiscalización e impacto en las alícuotas de ART, parecieran no haber sido atendidas adecuadamente”.