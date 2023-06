Señal desde EEUU: Taiana recibió un nuevo avión Hércules para la Fuerza Aérea

Como sucedió en incorporaciones previas de excedentes de los Estados Unidos, -el caso de los aviones de enlace Beechcraft C-12 Huron para la Fuerza Aérea Argentina y la Armada-, la negociación se hace dentro del programa FMS (sigla inglesa de Foreign Military Sales), operatoria del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para facilitar la venta de armas, equipamiento de defensa, servicios de defensa y entrenamiento militar a países considerados socios, aliados o elegibles.

Consultado por este diario, el legislador radical Julio Martínez, vicepresidente de la Comisión de Defensa del Senado dijo: “El discurso oficial apeló a que esta incorporación como otras anteriores se hacen con aportes del FONDEF, la semana pasada presenté proyectos para reclamar al Poder Ejecutivo por el incumplimiento de la ley de creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)”.

En el proyecto Martínez insta al PEN “a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con el Artículo 4º Inciso 1 de la Ley 27565 de creación del Fondo Nacional de la Defensa”. Según el senador riojano, “este Gobierno, lo único que hizo es renombrar como FONDEF el Inc.18 del presupuesto del Ministerio de Defensa. No se asignaron fondos extra, sino que solo se renombró a fondos que ya se asignaban todos los años, a pesar del Artículo 4 de la ley FONDEF ya citado.”

El ex ministro de Defensa concluyó: “No cabe ninguna duda que en la práctica no se aportaron recursos adicionales al ya de por sí escaso presupuesto en Defensa, incumpliendo flagrantemente lo estipulado en la Ley. Hasta el momento, el FONDEF no pasó de una buena idea (n.r. el autor de la ley fue el entonces diputado Agustín Rossi, ex ministro de Defensa) que contó con un amplísimo apoyo parlamentario”.