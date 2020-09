Pichetto resaltó la "honestidad" de Kicillof y apuntó contra intendentes por levantamiento policial

En declaraciones a Radio Rivadavia, el ex senador nacional dijo sobre el mandatario provincial que a pesar de que "yo no soy de su simpatía, ni él tampoco me resulta simpático, trabaja con honestidad". Sobre el levantamiento el policial que sucedió semanas atrás dijo que "fue un error", y añadió que "hubo un aliento de los intendentes" a llevarlo adelante, y pronosticó que "la cosa aún no terminó".