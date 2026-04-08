Mauricio Macri huele sangre en La Libertad Avanza y activa gira del PRO Por Ezequiel Rudman + Seguir en









El expresidente viaja a Chaco y Corrientes. Se activa la mesa del PRO en la provincia de Buenos Aires y María Eugenia Vidal arma cena de la Fundación Pensar.

Mauricio Macri gira por el NEA y Soledad Martínez reagrupa al PRO bonaerense.

El derrumbe de Javier Milei en las encuestas, la dispersión del voto blando de La Libertad Avanza y las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito que enfrena Manuel Adorni revitalizaron al PRO para celebrar el próximo martes una reunión de mesa directiva bonaerense donde no se descarta la presencia de Mauricio Macri. El ex presidente ya agendó además un par de viajes al interior del país donde se reunirá con gobernadores aliados para comenzar a delinear una estrategia electoral de cara a los comicios del 2027.

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Macri huele sangre en las filas libertarias a partir de la intrincada interna en el triángulo de hierro, la errática y polémica gestión de Adorni en la jefatura de gabinete, el enfrentamiento de Milei con Victoria Villarruel y las luces de alerta en la economía a partir de la cada en el consumo y el derrumbe sostenido en la recaudación tanto de la Nación como de las provincias. El domingo 17 habrá un encuentro regional del macrismo del NEA en Chaco. Un primer reagrupamiento de dirigentes y partidos aliados para definir candidaturas de cara a las elecciones del próximo año.

Mauricio Macri, a Chaco Macri dará una charla en un hotel del centro de Resistencia y tiene previsto además un encuentro con el gobernador radical, Leandro Zdero, quien en los últimos comicios legislativos unió a la UCR, el PRO y La Libertad Avanza en un mismo frente electoral. El ex presidente estará acompañado por el armador nacional Ezequiel Sabor, Ezequiel Jarvis, el referente local Patricio amarilla y el coordinador regional Humberto Schiavoni.

"El objetivo es comenzar a regularizar todos los distritos y contactar a los dirigentes que pueden ser candidatos para las intendencias en las provincias. Reforzar la identidad del PRO en el interior del país ya en clave electoral", explicó ante la consulta de Ámbito uno de los encargados de pulir la gira del titular del partido amarillo. Tras su visita a Chaco, Macri tiene previsto cruzar a Corrientes para reunirse también con el actual gobernador Juan Pablo Valdes y con su hermano y antecesor Gustavo, actual senador.

El macrismo sale así a disputarle a Milei sus mapa de aliados y empieza a plantar bandera en distritos provinciales con el objetivo de edificar una estrategia nacional sin tener que depender de La Libertad Avanza. Es la continuidad instrumental del discurso de Macri en el congreso nacional del PRO en Parque Norte. En ese encuentro, Soledad Martinez, intendenta de Vicente Lopez y vicepresidenta del partido, adelantó los próximos pasos de la agrupación: "Tenemos claro el rumbo: para adelante, preparados para acompañar pero también para reemplazar y ser los próximos. Sabemos cómo hacerlo. Nos han subestimado en otros momentos y volvimos más fuertes".

Comitiva del PRO a Salta Este jueves además una delegación del PRO encabezada por Sabor y Jarvis viajará a Salta donde el PRO sostiene una delicada interna sin un referente definido para definir la organización interna del partido, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias como Mendoza donde el intendente de Lujan de Cuyo, Esteban Alacino, es el jefe territorial más allá de la titularidad formal de Gabriel Pradines en frente del sello. El próximo lues, además, María Eugenia Vidal estará a cargo de la cena de la Fundación Pensar. La ex gobernadora también recorre el país y no descarta una eventual candidatura presidencial siempre a la espera de la definición Macri quien, pese a coquetear con la idea de postular a una extrapartidario, no encuentra opciones más allá de la superestructura dirigencial del PRO. El martes, en el local de la calle balcarce, en el barrio porteño de San Telmo, Soledad Martínez encabezará la reunión de la mesa directiva del PRO de la provincia de Buenos Aires. La intendenta del norte del conurbano está al frente del armado partidario bonaerense siguiendo la linea de Mauricio Macri para rearmar estructuras en los distritos donde quedó electoralmente más debilitado luego de los cierres del 2025 pero también para potenciar al PRO en los municipios donde son gobierno. Tensión con La Libertad Avanza A nivel nacional, Macri no descarta presentar un candidato presidencial propio teniendo en cuenta el escenario de segunda vuelta y la posibilidad de volver a negociar con Milei de cara a una eventual reelección del Presidente. De por medio está la Ciudad de Buenos Aires, principal bastión electoral del PRO que el ex presidente aspira a retener a través de la reelección de Jorge Macri en medio de una guerra abierta con La Libertad Avanza de Karina Milei en ese distrito, pero con las filas libertarias golpeadas por la múltiples denuncias judiciales contra Adorni, quien hasta hace podo era el referente de la Casa Rosada en la Capital Federal. Para no dispersar el voto, en el PRO capitalino abrieron un canal de diálogo con interlocutores de Horacio Rodríguez Larreta para tentarlo con la posibilidad de armar una primaria junto a Jorge Macri para definir el candidato a jefe de gobierno porteño y unir fuerzas frente a La Libertad Avanza, "Horacio es pragmático y le sirve una primaria. Jorge directamente la necesita", se sincera un armaro del PRO en la Ciudad.