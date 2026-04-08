El argentino Tomás Etcheverry remontó y se metió a octavos del Masters 1000 de Montecarlo

El tenista argentino tuvo un partido ante Térence Atmane y logró meterse en octavos de final. Ahora, se enfrentará en la próxima ronda con el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz. En tanto, Francisco Cerúndolo quedó eliminado del certamen.

Tomás Etcheverry remontó y se metió a octavos del Masters 1000 de Montecarlo

El tenista Tomás Etcheverry dio vuelta la historia ante el francés Térence Atmane para meterse en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo , que es el tercer torneo de esta categoría en lo que va de un buen año para los argentinos .

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Etcheverry , que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 3-6, 6-3 y 6-2 , luego de una hora y 57 minutos de juego.

El encuentro comenzó adverso para Etcheverry, que rápidamente se vio en desventaja ya que el primer set fue 6-3 a favor del francés, quien aprovechó la única chance que se le presentó.

Sin embargo, Etcheverry protagonizó una gran recuperación al quebrar el servicio de su oponente en dos ocasiones para quedarse con la segunda manga por 6-3.

Finalmente, el triunfo quedó en manos de Etcheverry, quien dio una muestra de carácter al salvar las tres chances de break que se le presentaron a Atmane y aprovechar las dos que tuvo a su favor para cerrar el encuentro con un sólido 6-2.

El próximo rival de Etcheverry en Montecarlo

De esta manera, Etcheverry se metió en los octavos de final del tercer Masters 1000 de la temporada, donde tendrá un durísimo cruce ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

Esta buena actuación en Montecarlo le permitirá a Etcheverry quedar cada vez más cerca del vigésimo séptimo puesto en el ranking ATP, que fue el mejor de su carrera.

Cerúndolo sufrió una dura derrota y se despidió

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (16°) sufrió una rápida despedida en el Masters 1000 de Montecarlo, ya que cayó en sets corridos en la segunda ronda ante el checo Tomas Machac.

Cerúndolo, que venía de caer en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, perdió 7-6 (2) y 6-3, en un encuentro que se extendió durante una hora y 48 minutos.

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El primer set fue muy parejo, con dos quiebres por lado. Incluso Machac llegó a sacar para imponerse por 6-3, pero Cerúndolo reaccionó a tiempo y forzó el tie-break.

En la muerte súbita, el checo manejó mejor los nervios para quedarse con un cómodo 7-2 y llevarse la primera manga.

El segundo set comenzó con un rápido quiebre de Cerúndolo en el primer game, aunque sufrió un bajón en su nivel que inclinaría la balanza a favor de Machac, quien enlazó cuatro juegos consecutivos para ponerse 4-1.

A partir de allí, al checo le alcanzó con mantener sus siguientes dos turnos de saque para quedarse con el segundo set por 6-3 y la clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará con el italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, que en la segunda ronda aplastó al francés Ugo Humbert con un contundente 6-3 y 6-0.