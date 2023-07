Sergio Massa afirmó que "un país en serio se construye con todos los sectores" y convocó a "sumar"

En la ceremonia también estuvieron presentes el intendente comunal Andrés Watson y el actual secretario de Industria y Desarrollo Productivo nacional José de Mendiguren. El mandatario bonaerense antecedió en la palabra al ministro de Economía y centró parte de su discurso en criticar el endeudamiento con el FMI y el programa que este organismo propone: "Ese plan prefabricado, construido y estandarizado no funciona". " Ese modelo a la provincia de Buenos Aires, corazón productivo del país, no le sirve ", agregó.

En ese marco, Axel Kicillof apuntó contra la oposición: "Tenemos un problema que no salió de la nada. Entre las cosas que hay que decir es que los que se están presentando a las elecciones y aplaudieron, buscaron y nos trajeron esto tienen que hacerse responsables adelante de la sociedad. No pueden darle consejos al ministro como si vinieran de Marte y no tuvieran nada que ver". "Hay que ver eso, ¿qué país queremos?", preguntó.