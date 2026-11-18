El ministro de Economía cuestionó a los dirigentes del PJ por cantar la marcha peronista durante un encuentro en San Fernando. También advirtió sobre las consecuencias de desalentar las inversiones.

El ministro de Economía, Luis Caputo , lanzó duras críticas contra los dirigentes del Partido Justicialista (PJ) que participaron de la cumbre organizada por Sergio Massa en San Fernando y cuestionó que entonaran la marcha peronista, cuya letra incluye la consigna “combatir el capital” . El funcionario calificó esa postura de “estúpida, tonta y patética” y advirtió que desalentar las inversiones perjudica las posibilidades de financiamiento de la economía argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las declaraciones se produjeron este miércoles durante la participación del titular del Palacio de Hacienda en “El País que se Viene” , un encuentro organizado por Somos Pymes en el predio de La Rural , en el barrio porteño de Palermo.

Ante empresarios y representantes del sector productivo , Caputo cuestionó el mensaje transmitido por los dirigentes justicialistas y lo contrapuso con las políticas que, según sostuvo, implementan otros países para atraer capitales.

“No debe haber cosa más estúpida que combatir el capital. Ayer vimos un grupo cantando eso y no creo que pueda haber algo más patético que eso. Creo que realmente tenés que ser tonto para seguir por ese mismo camino”, afirmó el ministro.

Sus declaraciones hicieron referencia a la reunión que el peronismo celebró el martes por el Día de la Militancia , con el objetivo de acercar posiciones entre distintos sectores del espacio y avanzar en la construcción de una alternativa electoral al presidente Javier Milei de cara a 2027 .

Luis Caputo cuestionó al peronismo y defendió la llegada de inversiones

Durante su exposición, Luis Caputo profundizó sus críticas a la consigna histórica de la marcha peronista y sostuvo que la llegada de capitales resulta fundamental para financiar las actividades productivas.

El funcionario consideró que los países deben generar condiciones favorables para atraer inversiones, en lugar de adoptar posiciones que, a su entender, puedan provocar su salida.

“Hay países que, lejos de combatir el capital, lo seducen. Y si hay algo que no es el capital, es tonto. Lo combatís y, ¿qué hace? Se va. Entonces, si el capital se va, ustedes no tienen financiamiento”, advirtió.

La intervención del ministro se produjo durante la cuarta edición de “El País que se Viene”, una jornada organizada por Somos Pymes para debatir sobre los principales desafíos económicos y productivos del país.

Entre los temas abordados figuraron la reforma tributaria, el acceso al financiamiento, la competitividad empresarial y la incorporación de nuevas tecnologías.

El encuentro también contó con la participación de dirigentes políticos, economistas y especialistas, entre ellos Patricia Bullrich, Luis Petri, Alfonso Prat-Gay, Carlos Melconian, Carlos Pagni y Santiago Bilinkis.

Las críticas del ministro comenzaron antes de su presentación en La Rural. Horas antes de participar del encuentro empresarial, Caputo compartió en su cuenta de X un video de la cumbre peronista realizada el martes en San Fernando.

En las imágenes aparecieron Sergio Massa y otros referentes del justicialismo mientras cantaban la marcha peronista. El titular de Economía acompañó la publicación únicamente con un emoji de un hombre llevándose la mano a la cara, sin agregar comentarios escritos.

Posteriormente, durante su exposición ante empresarios, amplió su cuestionamiento y utilizó la consigna de la canción como punto de partida para defender la importancia de atraer inversiones.

Cómo fue la cumbre del peronismo que organizó Sergio Massa

El encuentro cuestionado por Luis Caputo se desarrolló el martes en San Fernando, en el marco del Día de la Militancia Peronista. La convocatoria reunió a dirigentes del peronismo federal, el Frente Renovador, La Cámpora y otros sectores del Partido Justicialista, con el propósito de avanzar en una estrategia común para las elecciones presidenciales de 2027.

La organización estuvo encabezada principalmente por Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, quienes impulsaron acercamientos entre sectores del justicialismo que mantenían diferencias políticas.

Entre los asistentes se encontraron Gerardo Zamora, Natalia de la Sota, Miguel Ángel Pichetto, Sergio Uñac, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Leandro Santoro, Cecilia Moreau y Sebastián Galmarini.

También participaron el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, y representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), como Cristian Jerónimo y Jorge Sola.

La representación bonaerense incluyó a los intendentes Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; y Juan Andreotti, jefe comunal de San Fernando y anfitrión de la jornada.

Durante las conversaciones, los dirigentes coincidieron en la necesidad de establecer acuerdos políticos que permitan competir con el oficialismo nacional. “La unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales” fue uno de los principales mensajes que surgieron del encuentro.

La cumbre de Massa reunió a dirigentes del peronismo federal, el Frente Renovador, La Cámpora y otros sectores del Partido Justicialista. Archivo

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la cumbre fue la ausencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien no participó junto con los principales referentes de su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Consultado sobre esa situación, Sergio Massa explicó que existieron diferencias relacionadas con la organización de la actividad.

“Entiendo que el MDF había sido invitado y después hubo alguna desinteligencia respecto de si había oradores o no”, señaló el exministro de Economía.

Pese a esa ausencia, el líder del Frente Renovador insistió en la importancia de ampliar la convocatoria y evitar que las diferencias internas obstaculicen la construcción de acuerdos.

“Más allá de uno u otro, tenemos que juntarnos todos porque tenemos el desafío de construir no solamente con el peronismo, sino con todos los argentinos”, agregó.

La ausencia de Kicillof se produjo en medio de las conversaciones entre distintos sectores del justicialismo para definir una estrategia electoral y los posibles liderazgos de cara a 2027.

Los mensajes de Massa sobre las elecciones de 2027 y las PASO

Durante la jornada, Massa también se refirió a su futuro político y a las discusiones sobre las próximas elecciones presidenciales. El dirigente evitó confirmar si buscará nuevamente competir por la Presidencia de la Nación en 2027 y defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya eliminación impulsa el gobierno de Javier Milei.

“Soy un militante político”, sostuvo Massa al referirse a su participación en el armado opositor. Además, mencionó a Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota como dirigentes con “vocación de liderar la Argentina que viene”.

La actividad comenzó con la interpretación de la marcha peronista y el Himno Nacional Argentino, y también incluyó una intervención del streamer conocido como El Peroncho.

Sobre el cierre, los organizadores proyectaron un video elaborado mediante inteligencia artificial, en el que una recreación de Juan Domingo Perón reflexionó sobre la situación política y económica del país.

Precisamente, las imágenes de los dirigentes cantando la marcha peronista fueron las que provocaron la reacción de Caputo, quien convirtió ese episodio en el eje de sus críticas durante el encuentro empresarial.

De esta manera, el ministro de Economía y los referentes del justicialismo protagonizaron un nuevo cruce político, esta vez alrededor del papel del capital y las inversiones en el desarrollo económico argentino, mientras los distintos sectores del peronismo buscan avanzar en acuerdos para disputar el poder en 2027.