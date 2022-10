Cambio en Ganancias: la CGT celebró el aumento del mínimo en anunciado por Sergio Massa

"Desde CGT recibimos con agrado la decisión del compañero ministro de economía Sergio Massa de subir el piso del impuesto a las ganancias a partir del 1° de noviembre", escribió Daer en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Lxs trabajadorxs son el motor fundamental de la economía, cuidar su salario tiene que ser prioridad".

Sergio Massa anunció el aumento del mínimo de Ganancias

El titular de Economía anunció hoy la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a partir de noviembre, además de un acuerdo en la cadena de producción y venta de electrodomésticos, el nuevo plan de precios y un "refuerzo alimentario para adultos sin ingresos".

Massa adelantó por Radio Rivadavia que a partir del 1° de noviembre se aplicará una suba del mínimo no imponible que pasará de los $280.700 actuales a "estar por encima de los $330.000 para garantizar que los trabajadores no pierdan en el impuesto a las Ganancias lo que ganan en horas extras y en la paritaria".

Esta decisión ya fue conversada con el presidente Alberto Fernández y con "todos los que participan en las decisiones de Gobierno", indicó el ministro.

Agregó que la "AFIP esta terminando las proyecciones" y que en los próximos días habrá una reunión del "organizaciones gremiales con el Poder Ejecutivo".

Sobre la inflación, que en septiembre fue de 6,2%, Massa remarcó que "no me conforma ni me gusta", pero recordó que cuando asumió la cartera unificada de Economía el indicador era de 7,5% y que "tomamos decisiones macroeconómicas con la intención de empezar a recorrer un camino descendente".

"Los resultados se van viendo despacio", dijo para enfatizar que las futuras medidas son para "consolidar" el camino descendente porque "la inflación es el peor castigo que puede tener un trabajador en la Argentina".