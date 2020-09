Massa y su familia recibieron amenazas de muerte tras la difusión de su número de teléfono

Sucede luego de que el tigrense denunció esta madrugada que la oposición difundió su número de teléfono y recibió "460 mensajes", en medio de la pelea con Juntos por el Cambio por el protocolo de sesiones.

"Además de paciencia, voy a tener que cambiar mi celular, porque se ve que lo repartieron algunos de los que se fueron del recinto y están mandando mensajes", aseguró Massa, luego de que la diputada Marina Uceda le agradeciera por "su paciencia".

En el marco de la sesión de la que participaron solo los diputados del oficialismo y las bancadas pequeñas de oposición, Massa afirmó: "La verdad... qué nivel bajo de algunos dirigentes".

En otro momento del debate, el titular de la Cámara baja sostuvo que durante la madrugada recibió "460 mensajes".

"Recibí 460 mensajes de gente que evidentemente recibió el teléfono de algún dirigente de la oposición", resaltó Massa, y agregó: "Pero bueno, no me voy a victimizar, voy a hacer la denuncia para que la Justicia investigue y listo".

"Algunos se creen pícaros"

En referencia al hecho, el Intendente de San Fernando Juan Andreotti se solidarizó con Massa "por el hostigamiento virtual que sufrió por culpa de algunos que se creen pícaros pero que deberían saber que no vale hacer cualquier cosa en la vida para sacar ventaja. Sergio es un hombre de democracia y no merece semejante ataque” dijo. “Para algunos hacer política es generar el título más grotesco para la tapa de los diarios. Creo que en ese sentido, el nivel de delirio de algunos políticos es realmente preocupante. No hay que olvidarse de que estamos transitando un momento muy difícil en el mundo enfrentando una pandemia; un desafío que nos obliga como sociedad a dejar de mirarnos el ombligo y actuar colectivamente pero lamentablemente actitudes como éstas nos demuestran algunos están muy lejos de lograrlo. Deberían entender que lo más importante es que sigamos trabajando para garantizarle cada día, mejor calidad de vida a la gente”, afirmó el jefe comunal de San Fernando.