Qué dijo Moria Casán sobre la designación de Sergio Massa como superministro

El motivo del reportaje era, claro, la designación de Massa al frente de un nuevo superministerio que unificará el de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo entre sus funciones las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito.

Primeramente, el "Pato" Galmarini atinó a decir que “Moria no se quiere casar. Le propuse casarnos en la cancha de Boca pero me dijeron que no me la prestaban. Un día estaba con Jorge Ameal (presidente del club) y me dijo: ‘Si te casás vos, a la semana tengo 10 mil casamientos’. Estamos recontra fenómeno así, cada cual en su casa. Pero ahora está al lado mío abriendo un yogurt”.

Esa situación dio lugar a que el periodista saludara a Moria al aire y ella, sin que se lo pidieran, tomó el teléfono, y brindó más detalles de la relación, al expresar: “Lo que provoca esta pareja es mucha empatía porque la gente la ve real y verdadera”.

Pero, más importante, se le preguntó cómo lo veía a Sergio Massa al frente del “superministerio”, y ella le puso el pecho a la situación.

“Lo veo fantástico. Es un hombre brillante que tiene cintura, hace hula-hula. Es un hombre con una gran militancia, está muy en eje y centrado. Lo veo con mucha fuerza, que es lo que necesita el país", destacó.

"Se necesita unión para avanzar y Sergio ha actuado como un gran Samoré”, declaró la One, haciendo referencia al cardenal que intervino en el conflicto limítrofe entre Argentina y Chile, en 1978", agregó. Como si nada, la One continuó con los elogios, y afirmó que "el país es muy difícil de analizar, pero él es un hombre para cualquier puesto político”.

Consultada sobre qué futuro le veía al líder del Frente Renovador, sentenció: “Como presidente, obvio. Ser ministro de Economía o tener superpoderes es más importante que ser Presidente”.