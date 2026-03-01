Sesiones ordinarias 2026: Manuel Adorni aseguró que el discurso de Javier Milei "está bajo custodia"

Ante las supuestas especulaciones sobre los temas que trataría el Presidente de la Nación, el funcionario libertario publicó un tweet en donde afirmó que las versiones difundidas del texto son falsas

A horas de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aseguró que el discurso que el presidente Javier Milei brindará ante la Asamblea Legislativa “está bajo custodia” .

Ante las supuestas especulaciones sobre los temas que trataría el Presidente de la Nación, el funcionario libertario afirmó que el texto “ no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie ”. Además, aseguró que las versiones difundidas son “falsas”.

“Estimados, en virtud de algunas publicaciones que se están realizando sobre el contenido del discurso que ofrecerá el Presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del día de hoy, aclaro que son de base falsa ya que el mismo está bajo custodia”, comentó en un mensaje en su cuenta de la red social X publicado a las 18:13.

En el mismo tweet asegura que el discurso "no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie", para cerrar con su ya clásico "Fin".

Según trascendió, el mandatario estuvo abocado esta mañana a revisar la versión final de las palabras que pronunciará en el Parlamento, junto con el ministro coordinador.

El discurso de esta noche está previsto que plantee los principales ejes de su gestión, con referencias al camino recorrido en la primera mitad de su mandato, su mirada respecto al presente y los desafíos para el año legislativo que comenzará desde hoy. En este contexto, Adorní publicó esta mañana: "La noche de hoy será histórica. Fin”

Milei estuvo abocado esta mañana a revisar la versión final de las palabras que pronunciará en el Parlamento.

De esta forma, será la tercera apertura de sesiones que hará el jefe de Estado y, como ocurrió en las oportunidades precedentes, sus palabras estarán más dirigidas hacia afuera del Congreso que a los diputados y senadores.

Qué son las sesiones ordinarias y por qué se inauguran cada 1° de marzo en Argentina

La Constitución Nacional establece que el período de sesiones ordinarias se extiende del 1° de marzo al 30 de noviembre. Durante ese lapso, los legisladores pueden debatir y sancionar iniciativas en el recinto, más allá del trabajo previo en comisiones, donde se analizan y dictaminan los proyectos.

Dentro de este esquema, las sesiones ordinarias pueden ser de tablas —es decir, en días y horarios fijados cada año, sin un temario específico— o especiales, que requieren la firma de al menos 10 legisladores de cada cámara para abordar una agenda determinada.

Además, el período puede ser prorrogado más allá del 30 de noviembre. Esa facultad corresponde al Presidente de la Nación, de acuerdo con las atribuciones previstas en los artículos 63 y 99 (inciso 9) de la Constitución.

Así, el 1° de marzo quedó consolidado como el punto de partida formal del año legislativo desde la reforma constitucional de 1994, durante la presidencia de Carlos Menem.