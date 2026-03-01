Apertura de sesiones ordinarias: Victoria Villarruel calienta la previa del reencuentro con Javier Milei

La vicepresidente se enfrentó con aliados de Javier y Karina Milei en la previa a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de esta noche.

La tensión política entre Javier Milei y Victoria Villarruel rozará esta noche el paroxismo después de 72 horas cargadas de fuego cruzado entre la vicepresidenta y funcionarios de La Libertad Avanza en la previa de la apertura de sesiones ordinarias.

El Presidente llegará hoy a las 21:00 a las escalinatas del Congreso para brindar su discurso en cadena nacional ante la Asamblea Legislativa y deberá ser recibido por su compañera de fórmula en calidad de titular del Senado. Pero existen dudas en relación al cumplimiento del protocolo que, pese a haber sido ratificado por Mara Gorini, la enviada de Karina Milei para supervisar la ceremonia, podría sufrir algún tipo de alteración para evitar el saludo entre el jefe de Estado y su vice.

Villarruel desató la furia de la Casa Rosada hace 10 días al criticar públicamente en redes sociales la política económica de Milei de apertura de importaciones. La vice salió en defensa de la "producción nacional" y el "empleo nacional", en un contexto de cierre de empresas y pymes, que se suma al roce del gobierno nacional con empresarios como Paolo Rocca de Techint y Javier Madanes Quintanila de Fate por el ingreso de productos chinos al mercado local.

HOLA A TODOS...!!! La Moral como Política de Estado. Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/ldrGWmn7Vp

El posteo de Villarruel disparó las especulaciones sobre una eventual candidatura de la vice en 2027 que podría fragmentar al electorado de La Libertad Avanza en un escenario de caída de la imagen presidencial de acuerdo a las últimas encuestas. A ese incidente se sumó una segudilla de gestos de Villarruel contra personajes que orbitan a los hermanos Milei. El viernes en la sesión del Senado por la reforma laboral , la legisladora Nadia Márquez, long Manu de la hermana del presidente en el recinto, protagonizó un incómodo cruce con la vice.

La escaramuza comenzó cuando el diputado Guillermo Montenegro, ex operador de Villarruel ahora distanciado de la jefa del Senado, se metió en el recinto para intentar saludar Márquez. “No puede hacer entrar a nadie que no sea senador o prosecretario de bloque”, fue el reto de la vice a Márquez, quien había sonado como candidata de Karina Villarruel para desplazar a otro aliado de Villarruel, el senador Bartolomé Abdala, de la presidencia provisional del Senado.

Victoria Villarruel cruzó a una aliada de Karina Milei

La legisladora cercana a la hermana del Presidente intentó replicar desde su banca pero la vicepresidenta la frenó en seco: “Está en uso de la palabra el senador Recalde, usted sabe bien cuáles son las reglas de la Cámara de Senadores”.La intervención desató un griterío de parte de Márquez: “¡Es una mentirosa!” que generó un nuevo apercibimiento de Villarruel a la legisladora de La Libertad Avanza: “Senadora, ubíquese”.

Pero sin embargo la tensión siguió en aumento este fin de semana, a menos de 24 horas del desembarco de Milei en el Congreso. En una entrevista, Agustín Laje, presidente candidato a senador nacional por la Córdoba y exégeta del Presidente, al canal de streaming Laca, sembró dudas sobre la presunta colaboración de Villarruel con Greenpeace para montar una protesta con activistas en las escalinatas del Palacio Legislativo contra el proyecto de ley de glaciares. “No lo sé, pero la conozco hace 20 años, conozco sus ideas y ahora quiere disfrazarse de UNICEF. No me extrañó que terminara traicionando”, advirtió Laje.

Tensión en el Senado

"Políticamente me parece que está haciendo muy mal las cosas, y si ella cree que va a poder arrebatar una porción del voto conservador en 2027, habiéndose reunido con Quintela, con Insfrán, no se pronto la veremos con Kicillof, donde está constantemente tratando de petardear el plan de estabilización económico", agregó el conferencista libertario. Este mismo sábado, Villarruel le salió al cruce en la red social X y vinculó Laje a una de las causas judiciales que más complican a Javier Milei, la investigación por la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2027796147826196498?s=20&partner=&hide_thread=false No se, no conozco a nadie en UNICEF pero él si conoce bien a los que estaban en el temita de las shitcoins. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 28, 2026

"No sé, no conozco a nadie en UNICEF pero él si conoce bien a los que estaban en el temita de las shitcoins", se descargó la vice en X. Cuando un usuario le preguntó “cuánta le habrán puesto a Laje?”, Villarruel contestó: “La suficiente para difamar a quien apenas asumió le ofreció un cargo en el Senado. Igual que a su extrañamente rubio amigo. Aquila non capit muscas”. La titular del Senado reflotó asi el vínculo de Laje con Mauricio Novelli, un empresario ligado a Milei que habría estado involucrado con el desarrollo y plan de difusión de $Libra.