Las palabras de Javier Milei antes de la apertura de sesiones: "La moral como política de Estado"

El Presidente compartió un video rodeado de su público con un sentido mensaje. En él, arrojó una reflexión en la que asegura que "la verdadera batalla es cultural, filosófica y moral".

El presidente Javier Milei compartió unas palabras antes de la apertura de sesiones ordinarias, donde dará un sentido discurso. En sus redes oficiales publicó un video resumido en la frase "la moral como política de Estado", previo a una jornada de expectativa.

A horas de la apertura de las sesiones , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que el discurso que el presidente Javier Milei brindará ante la Asamblea Legislativa “está bajo custodia”.

Ante las supuestas especulaciones sobre los temas que trataría el Presidente de la Nación, el funcionario libertario afirmó que el texto “no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie”. Además, aseguró que las versiones difundidas son “falsas”.

Las palabras de Javier Milei previo a las sesiones ordinarias: "La moral como política de Estado" milei previa a sesiones El Presidente arrojó una reflexión en la que asegura que "la verdadera batalla es cultural, filosófica y moral". @jmilei "Nos han dicho que el Estado es nuestro 'protector' (...) que debemos obedecer y depender (...) que el político sabe más que el hombre libre", comenzó el mensaje en el video compartido por el Presidente en su red social X.

Más adelante, agregó que "la verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, filosófica y moral. por eso, elegimos el sistema que sacó a miles de millones de la pobreza extrema. El capitalismo de libre mercado. Porque la libertad no se negocia, se defiende".

Sesiones ordinarias 2026: Manuel Adorni aseguró que el discurso de Javier Milei "está bajo custodia" “Estimados, en virtud de algunas publicaciones que se están realizando sobre el contenido del discurso que ofrecerá el Presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del día de hoy, aclaro que son de base falsa ya que el mismo está bajo custodia”, comentó Adorni en un mensaje en su cuenta de la red social X publicado a las 18:13. Según trascendió, el mandatario estuvo abocado esta mañana a revisar la versión final de las palabras que pronunciará en el Parlamento, junto con el ministro coordinador. El discurso de esta noche está previsto que plantee los principales ejes de su gestión, con referencias al camino recorrido en la primera mitad de su mandato, su mirada respecto al presente y los desafíos para el año legislativo que comenzará desde hoy. En este contexto, Adorní publicó esta mañana: "La noche de hoy será histórica. Fin”